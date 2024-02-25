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У Польщі висипали українське зерно із 8 піввагонів: в УЗ заявили, що звернуться до польських правоохоронців

Київ • УНН

 • 31440 перегляди

Український залізничний оператор "Укрзалізниця" повідомив, що невідомі особи скинули близько 180 тонн української кукурудзи з 8 вагонів у Польщі, за 150 км від порту Гданськ, і заявив, що інцидент буде переданий польським правоохоронним органам.

У Польщі висипали українське зерно із 8 піввагонів: в УЗ заявили, що звернуться до польських правоохоронців

Укрзалізниця фактично щодня фіксує системне псування українських вантажів на території Польщі. Стосовно нового масштабного акту вандалізму - буде відповідне звернення до правоохоронців Польщі, передає УНН із посиланням на повідомлення УЗ.

"Укрзалізниця фактично щодня фіксує системне псування українських вантажів на території Польщі. Це злочин проти України, який вийшов з-під контролю. І чим довше ситуації буде приділятися з боку Польщі недостатня увага та не прийматимуться відповідні рішення, тим більш складною та неконтрольованою ставатиме ситуація. Єдиний вихід — це пошук рішень на двосторонньому рівні.

За цим правопорушенням також буде відповідне звернення до правоохоронців Польщі", - повідомили в УЗ.

Нагадаємо

Зафіксовано незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Республіки Польща.

У ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи висипали українську кукурудзу з 8 піввагонів — близько 180 тонн. Інцидент стався за 150 км від порту Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі. Тобто українська сільськогосподарська продукція їхала транзитом через країну.

Новий масштабний акт вандалізму: у Польщі висипали українське зерно із 8 напіввагонів, Кубраков відреагував25.02.24, 16:23 • 87531 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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