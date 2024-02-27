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Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста среди водителей

Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста среди водителей

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 13:22  •  8345 просмотра

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Украинские чиновники подчеркнули, что Украина выполнила свои договоренности по недопущению блокирования польскими перевозчиками и работает с польскими властями над тем, чтобы перевозчики не возобновляли протесты на границе.

Польша активно работает над тем, чтобы перевозчики не присоединились к акциям протеста на границе с Украиной, поскольку Киев выполнил все условия польских водителей.  Об этом заявили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Детали 

В ведомстве подчеркнули, что Украина выполнила все договоренности для предупреждения блокады со стороны польских перевозчиков.

Отмечается, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры не прекращает диалог с Министерством инфраструктуры Польши по вопросам блокирования границы, в частности польскими перевозчиками.

Очередной разговор состоялся по инициативе украинской стороны между заместителем министра Сергеем Деркачем и Павелом Ганцажем, заместителем министра инфраструктуры Польши. 

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Деркач заявил, что перевозчики, которые ранее тоже блокировали границу Украины, отказались от акций протеста после соглашений с польскими чиновниками. 

Получаем сигналы о якобы присоединении к блокаде польских фермеров также и перевозчиков. Последние приостановили свой протест после договоренностей с Министерством инфраструктуры Польши. Часть из этих договоренностей составляли пункты, на которые согласилось наше Министерство. Мы сдержали свое слово и выполнили все, что обещали. Коллега заверил, что делают все от них зависящее, чтобы перевозчики не возобновили свой протест. Вопросы, которые до сих пор не решены - зона ответственности Министерства инфраструктуры Польши

- заявил Деркач. 

Кроме того, Сергей Деркач также сообщил польской стороне о зафиксированных случаях, когда отдельные грузовики проезжают в Украину, минуя блокаду, то есть без очередей. Министерство восстановления фиксирует такие случаи и ожидает на них официальную реакцию.

Дополнение

В ведомстве отмечают, что продолжение "транспортного безвиза" является для Украины важным и срочным.

Поэтому Министерство восстановления обратилось к Еврокомиссии с просьбой ускорить процесс подготовки к продлению Соглашения о либерализации, провести соответствующие встречи и переговоры.

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В Минобновления добавляют, что даже  если перевозчики не вернутся на границу, ситуация остается сложной из-за блокады со стороны фермеров. Сейчас с польской стороны границы заблокированными остаются более 2 тысяч грузовиков.

Учитывая сложную ситуацию, при поддержке Министерства восстановления и в сотрудничестве с благотворительной организацией Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) и Фонда Говарда Баффета волонтеры обеспечивают водителей горячими обедами

- подытожили в министерстве. 

Напомним

Вчера, 26 февраля, в польских СМИ появилась информация, что их перевозчики хотят  возобновить протест на границе Польши с Украиной. Предварительно с 1 марта они готовы заблокировать переходы в Гребенном, Дорогуске и Корчевой.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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govard-uorren-baffetГовард Уоррен Баффет
dariya-derkachДария Деркач
dorokhusДорогуск
ukrainaУкраина
kievКиев
polshaПольша
Україна виконала всі умови перевізників: Мінінфраструктури закликало Польщу не допустити нових акцій протесту серед водіїв
Ukraine has fulfilled all the conditions of the carriers: Ministry of Infrastructure calls on Poland to prevent new protests among drivers
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Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста среди водителей

Украинские чиновники подчеркнули, что Украина выполнила свои договоренности по недопущению блокирования польскими перевозчиками и работает с польскими властями над тем, чтобы перевозчики не возобновляли протесты на границе.

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