Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста среди водителей
Киев • УНН
Украинские чиновники подчеркнули, что Украина выполнила свои договоренности по недопущению блокирования польскими перевозчиками и работает с польскими властями над тем, чтобы перевозчики не возобновляли протесты на границе.
Польша активно работает над тем, чтобы перевозчики не присоединились к акциям протеста на границе с Украиной, поскольку Киев выполнил все условия польских водителей. Об этом заявили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.
Детали
В ведомстве подчеркнули, что Украина выполнила все договоренности для предупреждения блокады со стороны польских перевозчиков.
Отмечается, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры не прекращает диалог с Министерством инфраструктуры Польши по вопросам блокирования границы, в частности польскими перевозчиками.
Очередной разговор состоялся по инициативе украинской стороны между заместителем министра Сергеем Деркачем и Павелом Ганцажем, заместителем министра инфраструктуры Польши.
В Польше неизвестные рассыпали гвозди на пограничном пункте: украинские водители заявили в полицию26 февраля 2024, 16:35 • 31155 просмотров
Деркач заявил, что перевозчики, которые ранее тоже блокировали границу Украины, отказались от акций протеста после соглашений с польскими чиновниками.
Получаем сигналы о якобы присоединении к блокаде польских фермеров также и перевозчиков. Последние приостановили свой протест после договоренностей с Министерством инфраструктуры Польши. Часть из этих договоренностей составляли пункты, на которые согласилось наше Министерство. Мы сдержали свое слово и выполнили все, что обещали. Коллега заверил, что делают все от них зависящее, чтобы перевозчики не возобновили свой протест. Вопросы, которые до сих пор не решены - зона ответственности Министерства инфраструктуры Польши
Кроме того, Сергей Деркач также сообщил польской стороне о зафиксированных случаях, когда отдельные грузовики проезжают в Украину, минуя блокаду, то есть без очередей. Министерство восстановления фиксирует такие случаи и ожидает на них официальную реакцию.
Дополнение
В ведомстве отмечают, что продолжение "транспортного безвиза" является для Украины важным и срочным.
Поэтому Министерство восстановления обратилось к Еврокомиссии с просьбой ускорить процесс подготовки к продлению Соглашения о либерализации, провести соответствующие встречи и переговоры.
В Польше собрали большинство украинской кукурузы, которую высыпали на пути: часть придется утилизировать26 февраля 2024, 18:02 • 103104 просмотра
В Минобновления добавляют, что даже если перевозчики не вернутся на границу, ситуация остается сложной из-за блокады со стороны фермеров. Сейчас с польской стороны границы заблокированными остаются более 2 тысяч грузовиков.
Учитывая сложную ситуацию, при поддержке Министерства восстановления и в сотрудничестве с благотворительной организацией Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) и Фонда Говарда Баффета волонтеры обеспечивают водителей горячими обедами
Напомним
Вчера, 26 февраля, в польских СМИ появилась информация, что их перевозчики хотят возобновить протест на границе Польши с Украиной. Предварительно с 1 марта они готовы заблокировать переходы в Гребенном, Дорогуске и Корчевой.
Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста среди водителей
Украинские чиновники подчеркнули, что Украина выполнила свои договоренности по недопущению блокирования польскими перевозчиками и работает с польскими властями над тем, чтобы перевозчики не возобновляли протесты на границе.
Протесты польских фермеров: в Варшаве митингующие собрали "Абрамс" из тюков сена
Фермеры в Варшаве протестовали против импорта продовольствия из Украины, собрав танк из тюков сена с лозунгом "АгроАбрамс".
Игнат: россияне активизировали воздушную разведку, рекордное количество беспилотников - на южном направлении
россияне усилили воздушную разведку, задействовав рекордное количество беспилотников вдоль всей линии фронта, особенно на южном направлении вдоль реки Днепр, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ.
Армия рф ударила по Сумщине: двое полицейских погибли, четверо ранены - МВД
Двое правоохранителей погибли и четверо были ранены из-за вражеского обстрела Сумской области.
"Не было консенсуса": Австрия отреагировала на комментарии Макрона относительно возможной отправки войск в Украину
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину, заявив, что нет консенсуса по этому вопросу.
В оккупированном Севастополе сообщают о взрыве
В центре Севастополя в оккупированном Крыму произошел взрыв, сообщают местные жители.
Ночью на Харьковщине сбили два российских "шахеда": МВД показало обломки дронов-камикадзе
в ночь на 27 февраля подразделения Национальной гвардии в Харьковской области ночью уничтожили два российских беспилотника-камикадзе. МВД показали обломки сбитых "шахедов"
Британия не планирует широкомасштабное развертывание войск в Украине - спикер премьера
Великобритания не планирует большого развертывания войск в Украине, заявил пресс-секретарь премьер-министра.
Жительнице Херсонщины сообщили о подозрении в коллаборационизме: возглавляла "отдел строительства" и выполняла поручения оккупантов
52-летнюю женщину из Херсонской области подозревали в коллаборационизме за то, что она возглавляла "управление капитального строительства" во время российской оккупации и выполняла приказы оккупантов.
"єЧерга" заработает для водителей легковых авто - Шмыгаль
Кабинет министров принял постановление, которое распространяет действие электронной очереди на легковые автомобили для ускорения пересечения границы и устранения злоупотреблений.