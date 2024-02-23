Польська поліція взялася за інцидент з розсипанням ріпаку з українських зерновозів: встановлює зловмисників
Київ • УНН
Польська поліція розслідує повідомлення про розсипання ріпаку з українських зерновозів, що стояли на залізничних коліях у Польщі.
Польська поліція взялася за інцидент з розсипаним ріпаком з українських зерновозів, що стояли на залізничних коліях у Польщі, правоохоронці встановлюють особи зловмисників, пише УНН з посиланням на PAP.
Деталі
"Ми перевіряємо повідомлення про розсипання ріпаку з потяга, який в’їхав до Польщі з України та стояв на залізничній колії в гміні Дорогуськ (Любельське)", – повідомили в п’ятницю в польській поліції.
За словами комісара Еви Чиж з головного управління муніципальної поліції в Хелмі, поліція отримала повідомлення про розсипання ріпаку з поїзда в Окопах-Колонії в п’ятницю близько 8:30.
"Наразі на місці працює поліція, яка проводить заходи", - повідомила поліцейська та додала, що правоохоронці встановлюють особи зловмисників.
Контекст
Вранці у п'ятницю невідомі знищили українську сільгосппродукцію на залізничній станції в Дорогуську (Польща); відкрили три зерновози з ріпаком; це був транзитний вантаж, що прямував до Гамбурга (Німеччина).
Доповнення
Уже кілька днів по всій Польщі тривають численні протести фермерів, які блокують, зокрема, дороги та пункти пропуску на кордоні з Україною. Фермери виступають проти напливу українських товарів і політики Євросоюзу щодо так званої "Зеленої угоди".
Прем'єр-міністр Польщі Туск оголосив у четвер, що для забезпечення 100% гарантії, що військова та гуманітарна допомога надходитиме в Україну без затримок, пункти пропуску на кордоні з Україною та визначені ділянки доріг і залізничних колій будуть включені до переліку об’єктів критичної інфраструктури.