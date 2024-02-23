Польская полиция взялась за инцидент с рассыпанием рапса из украинских зерновозов: устанавливает злоумышленников
Киев • УНН
Польская полиция расследует сообщение о рассыпании рапса из украинских зерновозов, стоявших на железнодорожных путях в Польше.
Польская полиция взялась за инцидент с рассыпанным рапсом из украинских зерновозов, стоявших на железнодорожных путях в Польше, правоохранители устанавливают личности злоумышленников, пишет УНН со ссылкой на PAP.
Детали
"Мы проверяем сообщение о рассыпании рапса из поезда, который въехал в Польшу из Украины и стоял на железнодорожном пути в гмине Дорогуск (Любельское)", - сообщили в пятницу в польской полиции.
По словам комиссара Евы Чиж из главного управления муниципальной полиции в Хелме, полиция получила сообщение о рассыпании рапса с поезда в Окопах-Колонии в пятницу около 8:30.
"Сейчас на месте работает полиция, которая проводит мероприятия", - сообщила полицейская и добавила, что правоохранители устанавливают личности злоумышленников.
Контекст
Утром в пятницу неизвестные уничтожили украинскую сельхозпродукцию на железнодорожной станции в Дорогуске (Польша); открыли три зерновоза с рапсом; это был транзитный груз, направлявшийся в Гамбург (Германия).
Дополнение
Уже несколько дней по всей Польше продолжаются многочисленные протесты фермеров, которые блокируют, в частности, дороги и пункты пропуска на границе с Украиной. Фермеры выступают против наплыва украинских товаров и политики Евросоюза в отношении так называемого "Зеленого соглашения".
Премьер-министр Польши Туск объявил в четверг, что для обеспечения 100 процентов гарантии, что военная и гуманитарная помощь будет поступать в Украину без задержек, пункты пропуска на границе с Украиной и определенные участки дорог и железнодорожных путей будут включены в перечень объектов критической инфраструктуры.
Польская полиция взялась за инцидент с рассыпанием рапса из украинских зерновозов: устанавливает злоумышленников
Польская полиция расследует сообщение о рассыпании рапса из украинских зерновозов, стоявших на железнодорожных путях в Польше.
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