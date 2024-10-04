На кордоні з Польщею відновив нормальну роботу пункт пропуску "Ягодин"
Київ • УНН
У польському пункті пропуску "Дорогуськ" відновлено роботу вагового комплексу на ділянці в'їзду в Польщу. Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" тепер працює в штатному режимі в обох напрямках.
Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею тепер працює в штатному режимі в обох напрямках, після того, як з польського боку було відновлено роботу вагового комплексу, повідомили у Держмитслужбі у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"У польському пункті пропуску "Дорогуськ" на ділянці "вʼїзд в Республіку Польща" відновлено роботу вагового комплексу. Відтак п/п "Ягодин-Дорогуськ" працює в штатному режимі в обох напрямках", - повідомили у відомстві у соцмережах.
Доповнення
У пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на ділянці "вʼїзд у Республіку Польща" з 5 серпня було заплановано ремонт одного вагового комплексу та часткова заміна дорожнього покриття.