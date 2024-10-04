На границе с Польшей возобновил нормальную работу пункт пропуска "Ягодин"

Пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе с Польшей теперь работает в штатном режиме в обоих направлениях, после того, как с польской стороны была возобновлена работа весового комплекса, сообщили в Гостаможслужбе в пятницу, пишет УНН.

Детали

«В польском пункте пропуска «Дорогуск» на участке «въезд в Республику Польша» возобновлена работа весового комплекса. Поэтому п/п «Ягодин-Дорогуск» работает в штатном режиме в обоих направлениях», - сообщили в ведомстве в соцсетях.

Дополнение

В пункте пропуска «Дорогуск - Ягодин» на участке «въезд в Республику Польша» с 5 августа был запланирован ремонт одного весового комплекса и частичная замена дорожного покрытия.