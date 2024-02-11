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Блокада на кордоні з Польщею: у черзі на двох пунктах пропуску близько 1,1 тис. вантажівок

Блокада на кордоні з Польщею: у черзі на двох пунктах пропуску близько 1,1 тис. вантажівок

Київ • УНН

 • 102465 перегляди

Близько 1100 вантажівок стояли в чергах на двох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні через блокаду польських фермерів.

У чергах на двох пунктах пропуску  на території Польщі в бік України станом на сьогоднішній ранок на тлі блокади польськими фермерів  перебуває близько 1,1 тис. вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.  

Заблокованими залишаються напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". Станом на ранок сьогодні навпроти "Ягодина" на території Польщі в бік України в чергах очікує десь 700 вантажних транспортних засобів, у напрямку ПП "Рава-Руська" десь 400 вантажівок

- розповів Демченко.

Він нагадав, що 10 лютого завершилась акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Шегині-Медика".    

Але в чергах незначна кількість вантажівок, це десь 240 навпроти "Шегині". Також ми маємо чергу в понад 1000 вантажівок у напрямку пункту пропуску "Краківець, хоча цей напрямок не блокується, але водії та перевізники шукаються собі напрямки, де можуть перетнути кордон і тут ми бачимо збільшення кількості вантажівок, які в черзі

- зазначив Демченко.

"Фактично всі напрямки продовжують бути заблокованими": Демченко про ситуацію на кордоні з Польщею 10.02.24, 09:55 • 39247 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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