Блокада на кордоні з Польщею: у черзі на двох пунктах пропуску близько 1,1 тис. вантажівок

У чергах на двох пунктах пропуску на території Польщі в бік України станом на сьогоднішній ранок на тлі блокади польськими фермерів перебуває близько 1,1 тис. вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Заблокованими залишаються напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". Станом на ранок сьогодні навпроти "Ягодина" на території Польщі в бік України в чергах очікує десь 700 вантажних транспортних засобів, у напрямку ПП "Рава-Руська" десь 400 вантажівок

Він нагадав, що 10 лютого завершилась акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Шегині-Медика".

Але в чергах незначна кількість вантажівок, це десь 240 навпроти "Шегині". Також ми маємо чергу в понад 1000 вантажівок у напрямку пункту пропуску "Краківець, хоча цей напрямок не блокується, але водії та перевізники шукаються собі напрямки, де можуть перетнути кордон і тут ми бачимо збільшення кількості вантажівок, які в черзі