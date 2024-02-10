На пункте пропуска "Шегини - Медика" восстановлено движение грузовиков - ГПСУ

Сегодня днем завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска "Шегини-Медика". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Детали

Движение грузовиков в пункте пропуска "Шегини-Медика" - восстановлено. По полученной от Пограничной стражи Республики Польша информацию, сегодня в 11:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Шегини-Медика" - резюмировали в ГПСУ.

Отмечается, что на въезд в Украину ожидают 220 грузовиков. Оформление и пропуск транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

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