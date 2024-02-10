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На пункті пропуску "Шегині - Медика" відновлено рух вантажівок - ДПСУ

На пункті пропуску "Шегині - Медика" відновлено рух вантажівок - ДПСУ

Київ • УНН

 • 65120 перегляди

Протест польських фермерів перед пунктом пропуску "Шегині-Медика" завершився, що дозволило відновити рух вантажівок - 220 вантажівок очікують на в'їзд в Україну.

Сьогодні вдень завершилась акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

Деталі 

Рух вантажівок у пункті пропуску "Шегині-Медика" – відновлено. За отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща інформацію, сьогодні о 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Шегині-Медика"

- резюмували в ДПСУ.

Зазначається, що на вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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