На пункті пропуску "Шегині - Медика" відновлено рух вантажівок - ДПСУ
Київ • УНН
Протест польських фермерів перед пунктом пропуску "Шегині-Медика" завершився, що дозволило відновити рух вантажівок - 220 вантажівок очікують на в'їзд в Україну.
Сьогодні вдень завершилась акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
Деталі
Рух вантажівок у пункті пропуску "Шегині-Медика" – відновлено. За отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща інформацію, сьогодні о 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Шегині-Медика"
Зазначається, що на вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
"Фактично всі напрямки продовжують бути заблокованими": Демченко про ситуацію на кордоні з Польщею 10.02.24, 09:55 • 39247 переглядiв