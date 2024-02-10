"Фактично всі напрямки продовжують бути заблокованими": Демченко про ситуацію на кордоні з Польщею

Станом на ранок 9 лютого фактично всі напрямки на кордоні з Польщею продовжують бути заблокованими. На трьох пунктах пропуску на в’їзд до України перебуває близько 1300 вантажних транспортних засобів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.

Деталі

Фактично всі напрямки продовжують бути заблокованими. Близько 12 години ночі протестувальники розблокували напрямок пункту пропуску "Шегині", що з боку Польщі пункт пропуску "Медика". Але о 6 ранку сьогодні вони знову поновили свої дії з блокування руху вантажних транспортних засобів

Він зазначив, що за минулу добу фіксується збільшення черг вантажівок на кордоні з Польщею, які очікують на можливість перетину кордону в бік України.

По трьох напрямках, де відбувається блокування, в черзі станом на ранок перебуває десь 1300 вантажних транспортних засобів. Найбільше на пункті пропуску "Ягодин". Також ми бачимо збільшення черг по напрямку пункту пропуску "Краківець", хоча тут і не блокується рух. Станом на ранок напроти "Краківця" на території Польщі в бік України перебуває трішки більше 800 вантажівок