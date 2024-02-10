"Фактически все направления продолжают быть заблокированными": Демченко о ситуации на границе с Польшей

По состоянию на утро 9 февраля фактически все направления на границе с Польшей продолжают быть заблокированными. На трех пунктах пропуска на въезд в Украину находится около 1300 грузовых транспортных средств. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Детали

Фактически все направления продолжают быть заблокированными. Около 12 часов ночи протестующие разблокировали направление пункта пропуска "Шегини", что со стороны Польши пункт пропуска "Медика". Но в 6 утра сегодня они снова возобновили свои действия по блокированию движения грузовых транспортных средств - сказал Демченко.

Он отметил, что за минувшие сутки фиксируется увеличение очередей грузовиков на границе с Польшей, которые ожидают возможности пересечения границы в сторону Украины.

По трем направлениям, где происходит блокировка, в очереди по состоянию на утро находится где-то 1300 грузовых транспортных средств. Больше всего на пункте пропуска "Ягодин". Также мы видим увеличение очередей по направлению пункта пропуска "Краковец", хотя здесь и не блокируется движение. По состоянию на утро напротив "Краковца" на территории Польши в сторону Украины находится чуть больше 800 грузовиков - добавляет спикер.

Демченко отметил, что в первую очередь митингующие блокируют движение грузовиков. Они не блокируют движение легковых автомобилей и автобусов, однако есть осложнения для этой категории транспортных средств возле пункта пропуска "Шегини".

Напомним

Из-за забастовки фермеров с 9 февраля ожидается прекращение движения грузовиков на границе с Польшей и Венгрией на автодороге до ПП "Захонь" и 12 февраля через ПП "Устилуг" и "Угринов".