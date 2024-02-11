Блокада на границе с Польшей: в очереди на двух пунктах пропуска около 1,1 тыс. грузовиков

В очередях на двух пунктах пропуска на территории Польши в сторону Украины по состоянию на сегодняшнее утро на фоне блокады польскими фермерами находится около 1,1 тыс. грузовиков.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Заблокированными остаются направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". По состоянию на утро сегодня напротив "Ягодина" на территории Польши в сторону Украины в очередях ожидает около 700 грузовых транспортных средств, в направлении ПП "Рава-Русская" где-то 400 грузовиков - рассказал Демченко.

Он напомнил, что 10 февраля завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска "Шегини-Медика".

Но в очередях незначительное количество грузовиков, это где-то 240 напротив "Шегини". Также мы имеем очередь в более 1000 грузовиков в направлении пункта пропуска "Краковец, хотя это направление не блокируется, но водители и перевозчики ищут себе направления, где могут пересечь границу и здесь мы видим увеличение количества грузовиков, которые в очереди - отметил Демченко.

"Фактически все направления продолжают быть заблокированными": Демченко о ситуации на границе с Польшей