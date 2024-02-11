Блокада на границе с Польшей: в очереди на двух пунктах пропуска около 1,1 тыс. грузовиков
Около 1100 грузовиков стояли в очередях на двух пунктах пропуска на польско-украинской границе из-за блокады польских фермеров.
Генштаб ВСУ отчитался о военных потерях вс рф за сутки: уничтожено 930 захватчиков и десятки единиц техники
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на 11 февраля 2024 года потери России составили 395 200 военнослужащих, еще 930 погибших и десятки единиц техники уничтожены за последние сутки.
Харьковщина под обстрелами рф: в селе Водяное погибла женщина и ранен мужчина
56-летняя женщина погибла и 58-летний мужчина получил ранения в результате обстрела российскими войсками села Водяное в Харьковской области Украины. Кроме того, более 22 населенных пунктов Харьковщины стали объектом артиллерийских и минометных обстрелов оккупантов.
рф поражает Херсонщину: 42 обстрела области, 1 погибший и 1 раненый в Херсоне
За минувшие сутки россияне выпустили 201 снаряд по Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб и еще один получил ранения во время обстрела города Херсон.
На Днепропетровщине российские обстрелы повредили 2 дома и газопровод, но обошлось без жертв
российские военные атаковали общины Мировская и Марганецкая в Днепропетровской области Украины из тяжелой артиллерии, повредив два частных дома и газопровод, но обошлось без жертв. Ситуация в Кривом Роге и прилегающих районах остается под контролем.
ПВО уничтожило 18 иранских БПЛА над Николаевской областью. Пожар в Николаеве: есть раненый
Ночью над Николаевской областью Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили 18 ударных беспилотников, хотя в результате атаки в городе возник пожар на инфраструктурном объекте и один человек получил ранения.
Украина уничтожила 40 ударных беспилотников во время ночной операции по противовоздушной обороне
Воздушные силы Украины сообщили об уничтожении 40 ударных беспилотников во время ночной атаки 11 февраля.
В Швеции после кибератаки университетская больница вынуждена заказывать лекарства на бумаге и по факсу
Из-за кибератаки на ИТ-компанию Tietoevry шведская университетская больница была вынуждена заказывать лекарства для своего отделения торакальной интенсивной терапии с помощью бумаги, ручки и факса.
Во время ночной атаки силы ПВО ликвидировали все ударные дроны на подступах к Киеву: жертв и разрушений в столице нет
Силы противовоздушной обороны уничтожили все ударные беспилотники, нацеленные на Киев, в окрестностях города, жертв и разрушений в столице не зафиксировано.
Войска НАТО проводят зимние учения в Эстонии по отработке защиты восточного фланга от рф и белоруссии
Войска НАТО проводят зимние учения в Эстонии, в которых принимают участие около 1100 солдат из разных стран для отработки действий в зимних условиях и защиты от потенциальных угроз со стороны россии и белоруси.