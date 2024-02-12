Польша расследует высыпание украинского зерна во время протеста польских фермеров

Полиция Польши расследует дело о высыпании украинского зерна на дорогу польскими фермерами. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.

Детали

Польские правоохранители в Хелме расследуют инцидент, который произошел 11 февраля около 11:30 перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск", когда польские фермеры высыпали зерно из нескольких украинских фур.

Это произошло на государственной дороге №12 до пограничного перехода в Дорогуске, возле места протеста фермеров.

После оформления в Польшу въехали три грузовика под управлением граждан Украины. Протестующие не пустили транспорт дальше, а в один момент открыли прицепы, из-за чего часть зерна высыпалась на дорогу. Водители повернули обратно в сторону Украины - заявила правоохранитель Ева Чиж.

Указано, что полиция выясняет все подробности, собирая доказательства на месте происшествия.

Мы проводим проверку, устанавливаем личные данные лиц, которые в ней участвовали, опрашиваем свидетелей - отметила Ева Чиж.

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Результаты расследования будут переданы в прокуратуру для проведения экспертизы по вопросам правовой и уголовно-правовой сфер.

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