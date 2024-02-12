Польша расследует высыпание украинского зерна во время протеста польских фермеров
Польская полиция расследует инцидент, когда польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на дорогу возле польско-украинской границы во время продолжающегося протеста фермеров.
Объявлена воздушная тревога в Донецкой области в связи с активизацией российской авиации
Воздушные силы Вооруженных сил Украины объявили воздушную тревогу в Донецкой области в связи с повышенной активностью вражеской тактической авиации на юго-востоке.
Воздушные силы ВСУ зафиксировали перемещение вражеских беспилотников над несколькими регионами
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что наблюдали активность вражеских беспилотников в нескольких областях, включая Кировоградскую, Полтавскую, Одесскую и Николаевскую, причем некоторые из них летели на север.
Воздушные силы Украины предупреждают о возможных ударах баллистики
Воздушные силы Украины предупредили о потенциальной угрозе баллистических ракет в областях, где была объявлена воздушная тревога.
россияне атаковали Люботин, повредив нежилые здания, но жертв нет
россияне атаковали Люботин Харьковской области ракетами С-300, запущенными из Белгорода, повредив фасады нежилых зданий, но обошлось без жертв.
рф ударила дронами по Павлограду: больницы на альтернативном питании
российские беспилотники атаковали город Павлоград в Днепропетровской области, вызвав отключение электроэнергии и перебои с водой в некоторых близлежащих населенных пунктах, а больницы были переведены на резервное питание.
Обнаружена ракетная угроза в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях
Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракетной угрозе в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, в том числе о ракетах, обнаруженных вблизи Павлограда.
Воздушные силы ВСУ обнаружили ударные группы вражеских беспилотников на Херсонщине
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении ударных групп вражеских беспилотников, которые летят на северо-запад над Херсонской областью в направлении Николаева, что представляет новую потенциальную угрозу.
Новая угроза: Воздушные Силы ВСУ сообщают об обнаружении вражеских БпЛА в Васильковском районе на Днепропетровщине
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении новых вражеских беспилотников в Васильковском районе Днепропетровской области, их движение указывает на возможное направление к городу Павлоград.
Задержанный на границе: Украинец перевозил трости для ходьбы с возможностью стрелять и другие реликвии
Таможенники на украинско-румынской границе обнаружили в транспортном средстве гражданина Украины 3 трости с возможностями осуществления огнестрельного поражения и другие предметы старины.