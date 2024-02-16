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Украина считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше - МИД

Украина считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше - МИД

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 14:27  •  10865 просмотра

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Министерство иностранных дел Украины считает недопустимыми антиукраинские протесты в Польше и призывает польские власти придерживаться конструктивного подхода к решению вопросов, связанных с транзитом украинского зерна и торговлей.

Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше и призывает власти Польши придерживаться конструктивного подхода к решению вопросов, связанных с транзитом украинских зерновых и торговлей. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, передает УНН.

МИД Украины считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше. Последними примерами стали особенно радикальные проявления - порча украинского зерна на границе и вчерашняя демонстрация фермеров во Вроцлаве с антиукраинскими лозунгами. Эти акции, в дополнение к блокированию польско-украинской границы, не только наносят многочисленные убытки украинской экономике, которая и так страдает от российской агрессии, но и нарушают принципы украинско-польской солидарности

- написал Николенко в соцсетях. 

Николенко отметил, что украинцы платят своими жизнями, чтобы польские и другие европейские города жили в мире.

"Это не должно забываться или восприниматься как должное. Любые попытки радикальными или антирыночными мерами ослабить экономику Украины будут лишь подрывать способность сдерживать агрессию россии, создавать дополнительные угрозы безопасности Польши и ее благосостоянию", - отметил Николенко.

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В то же время он отметил, что Украина глубоко благодарна как польской власти, так и польским гражданам за всю поддержку и помощь в течение этих двух лет полномасштабного вторжения России.

"Украинская сторона всегда выступала за конструктивный подход к решению вопросов, связанных с транзитом украинских зерновых и торговлей. Ожидаем, что аналогичного подхода будут придерживаться и власти Польши, в том числе и в вопросах эффективного предотвращения противоправных действий против украинских грузов, надлежащего реагирования на риторику, которая наносит вред двусторонним отношениям", - написал Николенко.

Он отметил, что в Украине убеждены, что любые попытки подорвать фундамент солидарности между нашими странами и народами не будут иметь успеха.

"Украина решительно настроена укреплять отношения дружбы и взаимного уважения с Польшей, с которой имеет общее европейское будущее", - добавил Николенко.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Украина считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше - МИД

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