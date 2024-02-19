Из-за протестов поляков на границе застряли военные грузовики - СМИ
Киев • УНН
По сообщениям из Интернета, польские протестующие уже третий день блокируют на границе военные грузовики, перевозящие снаряжение для украинских вооруженных сил.
В сети распространяется информация о том, что польские протестующие заблокировали проезд для фур с волонтерской помощью, и в частности военной техникой для ВСУ. Об этом пишет УНН со ссылкой на Смык Назара, который по данным его профиля занимается закупкой военной и промышленной техники.
Мои фуры уже 3 дня стоят с военной техникой под границей потому что их не пукают *бани польские селюхи. На данных фото - грузовики которые должны идти к артиллеристам для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции. Теперь вы понимаете мою агрессию к польским протестующим :)
Детали
Сетью распространяется информация о том, что из-за протестов на границе простаивает критически важная помощь украинским военным.
Отметим, что 20 февраля в Польше ожидается новая волна массовых протестов фермеров. Протестующие анонсировали, что заблокируют шесть пунктов пропуска на польско-украинской границе, а также порты и перегрузочные станции.
Дело не в зерне, а в политике: Зеленский о ситуации на границе с Польшей19 февраля 2024, 19:24 • 5387 просмотров
Дополнительно
В ответ на протесты поляков украинские перевозчики анонсировали, что 20 февраля, в 12:00 тоже начнут мирную акцию возле трех международных автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей с украинской стороны.
Из-за протестов поляков на границе застряли военные грузовики - СМИ
По сообщениям из Интернета, польские протестующие уже третий день блокируют на границе военные грузовики, перевозящие снаряжение для украинских вооруженных сил.
Дело не в зерне, а в политике: Зеленский о ситуации на границе с Польшей
Президент Зеленский призвал к рациональным решениям между Украиной и Польшей для урегулирования политической ситуации на их границе.
В 3-й ОШБр заявили о без вести пропавших бойцах в Авдеевке
Третья отдельная штурмовая бригада сообщила о пропавших без вести солдатах в Авдеевке во время боев, где российские войска применяли управляемые бомбы, что привело к ранениям и пропаже без вести, хотя никаких подтвержденных пленных из бригады не было.
На Волыни таможенники обнаружили 8 миллионов гривен недекларированной наличности в багажнике путешественника
Волынские таможенники обнаружили 8 миллионов гривен незадекларированной наличности в багажнике путешественника, который пытался въехать в Украину из Польши.
Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев стартует на этой неделе - Кипер
Продолжается подготовка к запуску первого авиарейса Одесса-Кишинев: устанавливаются билетные кассы и маршрутные автобусы, на этой неделе открывается первый тестовый рейс и продажа билетов.
Оккупанты обязались эвакуировать раненых воинов ВСУ из "Зенита", а взамен расстреляли - заявление 110 бригады
Российские военные обещали эвакуировать раненых украинских бойцов с позиции "Зенит" в Авдеевке, но вместо этого расстреляли пятерых защитников, а судьба шестого солдата не подтверждена.
В МИД Эквадора заявили что не будут передавать ни Украине, ни России военную технику
Министр иностранных дел Эквадора заявил, что Эквадор будет сохранять нейтральную позицию в международных вооруженных конфликтах и не будет отправлять военную технику в Украину или Россию.
В Украине разрешили "санитарную охоту" на хищных животных - из-за массового заражения бешенством
Чтобы урегулировать рост количества хищников и случаев бешенства в регионах, украинское правительство разрешило "санитарную охоту" с ограничениями и обязательным лабораторным исследованием всех подстреленных животных.
Махинации на медицинских закупках: на взятке разоблачили заместителя председателя Запорожского облсовета и местного депутата
Заместитель председателя Запорожского областного совета, его помощник и местный депутат были уличены в получении взяток в обмен на содействие определенным компаниям в выигрыше контрактов на медицинские закупки.
ЕС обещает ужесточить санкции против рф из-за смерти навального
ЕС подчеркивает, что смерть Навального в российской тюрьме является еще одним признаком ускорения и систематизации репрессий в россии, и требует независимого расследования обстоятельств его смерти.