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Из-за протестов поляков на границе застряли военные грузовики - СМИ

Из-за протестов поляков на границе застряли военные грузовики - СМИ

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 19:30  •  3617 просмотра

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По сообщениям из Интернета, польские протестующие уже третий день блокируют на границе военные грузовики, перевозящие снаряжение для украинских вооруженных сил.

В сети распространяется информация о том, что польские протестующие заблокировали проезд для фур с волонтерской помощью, и в частности военной техникой для ВСУ. Об этом пишет УНН со ссылкой  на Смык Назара, который по данным его профиля занимается закупкой военной и промышленной техники.

Мои фуры уже 3 дня стоят с военной техникой под границей потому что их не пукают *бани польские селюхи. На данных фото - грузовики которые должны идти к артиллеристам для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции. Теперь вы понимаете мою агрессию к польским протестующим :)

- написал Смик.

Детали

Сетью распространяется информация о том, что из-за протестов на границе простаивает критически важная помощь украинским военным.

Отметим, что 20 февраля в Польше ожидается новая волна массовых протестов фермеров. Протестующие анонсировали, что заблокируют шесть пунктов пропуска на польско-украинской границе, а также порты и перегрузочные станции.

Дело не в зерне, а в политике: Зеленский о ситуации на границе с Польшей19 февраля 2024, 19:24 • 5387 просмотров

Дополнительно

В ответ на протесты поляков украинские перевозчики анонсировали, что 20 февраля, в 12:00 тоже начнут мирную акцию возле трех международных автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей с украинской стороны.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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Из-за протестов поляков на границе застряли военные грузовики - СМИ

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