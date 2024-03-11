Польские правоохранители отрицают блокирование пассажирских автобусов на границе с Украиной
Киев • УНН
Польские правоохранители отрицают обвинения в блокировании пассажирских автобусов из Украины, заявляя, что автобусы беспрепятственно пересекают границу с Польшей.
Польские правоохранители отрицают заявления о блокировании пассажирских автобусов из Украины. Об этом заявила исполняющая обязанности пресс-секретаря главного коменданта польской полиции Катажина Новак, передает Dziennik Gazeta Prawna, пишет УНН.
Детали
По ее словам, никто не блокирует автобусы из Украины и те спокойно пересекают границу в сторону Польши.
Это неправда (информация о блокировании автобусов - ред.), ничего подобного не происходит. Мы, как полиция, абсолютно не контролируем ни гуманитарную, ни военную, ни медицинскую помощь, ни автобусы, которые перевозят людей. Они плавно проезжают
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Ранее УНН со ссылкой на вице-премьера по восстановлению - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова сообщал, что польские протестующие начали останавливать пассажирские автобусы из Украины.
Кроме того, консул Украины в Польше выехал на пограничный пункт пропуска "Дорогуск", где польские протестующие блокируют движение пассажирских автобусов.
Напомним
Сегодня, 11 марта, стало известно, что польские фермеры, которые протестуют на границе Украины, перестали выпускать грузовики на выезд из Украины на двух контрольно-пропускных пунктах. Речь идет о пункте пропуска "Устилуг-Зосин" и о пункт пропуска "Угринов"
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