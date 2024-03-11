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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина предлагает Польше совместные переговоры с привлечением аграриев обеих стран

Украина предлагает Польше совместные переговоры с привлечением аграриев обеих стран

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 14:07  •  9811 просмотра

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Украина предлагает Польше провести в этом месяце совместные межведомственные переговоры с представителями профильных аграрных ассоциаций обеих стран для налаживания конструктивных отношений между украинскими и польскими аграриями.

Украина предлагает Польше провести в этом месяце  переговоры с привлечением представителей профильных аграрных ассоциаций обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, пишет УНН.

Детали 

В ведомстве рассказали, что сегодня состоялась встреча министра аграрной политики Украины Николая Сольского со своим польским коллегой Чеславом Секерским.

Переговоры состоялись в рамках Девятого заседания украинско-польской Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая проходит во Львове.

Николай Сольский предложил коллеге в конце марта провести совместные межминистерские переговоры с привлечением представителей профильных аграрных ассоциаций Польши и Украины. Министр отметил, что такой формат работы будет способствовать налаживанию конструктивных отношений между аграриями Украины и Польши

- резюмировали в ведомстве. 

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Дополнение 

Сегодня, 11 марта, стало известно, что польские фермеры, которые протестуют на границе Украины, перестали выпускать грузовики на выезд из Украины на двух контрольно-пропускных пунктах. Речь идет о  пункте пропуска "Устилуг-Зосин" и о пункт пропуска "Угринов"

Напомним

Польские фермеры объявили о новых общенациональных протестах 20 марта, блокируя транспортные пути с 7.00 до 19.00, чтобы потребовать действий от правительства, поскольку их хозяйствам грозит банкротство.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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