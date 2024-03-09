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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Польські фермери анонсували нові масштабні протести по всій країні

Київ • УНН

 • 36255 перегляди

Польські фермери оголосили про нові загальнонаціональні протести 20 березня, блокуючи транспортні шляхи з 7.00 до 19.00, щоб вимагати дій від уряду, оскільки їхнім господарствам загрожує банкрутство.

Польські фермери анонсували нові масштабні протести по всій країні

Польські фермери анонсували нові масштабні протести по всій країні, які відбудуться 20 березня. Вони заявили, що перекриють усі можливі шляхи пересування у великих містах. Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише УНН.

Стоїмо далі на барикадах, протестуємо. На 20 березня анонсуємо протест у всій Польщі, і кожній гміні, в кожному повіті. Від 7.00 до 19.00 вся Польща зупиниться. Діти не доїдуть до шкіл, люди не доїдуть до роботи, але ми не маємо іншого виходу. Наші господарства на межі банкрутства, мусимо зробити все щоб уряд нас почав серйозно трактувати. Мусимо дотиснути, перепрошуємо за незручності,

- зазначив 9 березня після зустрічі з премʼєром-міністром Дональдом Туском фермер Станіслав Барна.

Деталі

Відомо, що наступна зустріч у форматі "уряд-феремери" призначена на понеділок, 11 березня. У ній візьме участь приблизно 10 представників від аграріїв. На цій зустрічі мають напрацювати механізм компенсацій за зерно, яке залишається на складах у фермерів.

Нагадаємо

Польща веде неофіційні переговори з президентом ЄС про звільнення польських фермерів від деяких положень Європейського зеленого курсу через побоювання, що сусідство з Україною може зашкодити сільськогосподарському ринку.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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