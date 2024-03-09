Польские фермеры анонсировали новые масштабные протесты по всей стране
Киев • УНН
Польские фермеры объявили о новых общенациональных протестах 20 марта, блокируя транспортные пути с 7.00 до 19.00, чтобы требовать действий от правительства, поскольку их хозяйствам грозит банкротство.
Польские фермеры анонсировали новые масштабные протесты по всей стране, которые состоятся 20 марта. Они заявили, что перекроют все возможные пути передвижения в крупных городах. Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.
Стоим дальше на баррикадах, протестуем. На 20 марта анонсируем протест во всей Польше, и каждой гмине, в каждом повете. С 7.00 до 19.00 вся Польша остановится. Дети не доедут до школ, люди не доедут до работы, но у нас нет другого выхода. Наши хозяйства на грани банкротства, должны сделать все, чтобы правительство нас начало серьезно трактовать. Должны дожать, извиняемся за неудобства,
Детали
Известно, что следующая встреча в формате "правительство-феремеры" назначена на понедельник, 11 марта. В ней примет участие примерно 10 представителей от аграриев. На этой встрече должны наработать механизм компенсаций за зерно, которое остается на складах у фермеров.
Напомним
Польша ведет неофициальные переговоры с президентом ЕС об освобождении польских фермеров от некоторых положений Европейского зеленого курса из-за опасений, что соседство с Украиной может повредить сельскохозяйственному рынку.
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