Польские фермеры анонсировали новые масштабные протесты по всей стране, которые состоятся 20 марта. Они заявили, что перекроют все возможные пути передвижения в крупных городах. Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.

Стоим дальше на баррикадах, протестуем. На 20 марта анонсируем протест во всей Польше, и каждой гмине, в каждом повете. С 7.00 до 19.00 вся Польша остановится. Дети не доедут до школ, люди не доедут до работы, но у нас нет другого выхода. Наши хозяйства на грани банкротства, должны сделать все, чтобы правительство нас начало серьезно трактовать. Должны дожать, извиняемся за неудобства, - отметил 9 марта после встречи с премьером-министром Дональдом Туском фермер Станислав Барна.

Детали

Известно, что следующая встреча в формате "правительство-феремеры" назначена на понедельник, 11 марта. В ней примет участие примерно 10 представителей от аграриев. На этой встрече должны наработать механизм компенсаций за зерно, которое остается на складах у фермеров.

Напомним

Польша ведет неофициальные переговоры с президентом ЕС об освобождении польских фермеров от некоторых положений Европейского зеленого курса из-за опасений, что соседство с Украиной может повредить сельскохозяйственному рынку.