Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
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На украино-польской границе возобновлено движение грузовиков, которое было затруднено из-за сбоя в системе таможенной службы Польши - Демченко
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Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" восстановлено
Движение грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе было восстановлено после того, как сегодня завершился протест польских фермеров, длившийся с 9 февраля.
В Киеве в школе сверстники избили 13-летнего парня: полиция открыла производство
13-летний школьник был избит одноклассниками в одной из школ Днепровского района Киева, что привело к разрыву оболочки яичка, гематоме, водянке и отеку ноги. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений.
Впервые в Украине: в Харькове открыли сервисный центр МВД в укрытии
В условиях постоянных российских обстрелов в Харькове первый в Украине сервисный центр Министерства внутренних дел был построен в укрытии, чтобы обеспечить гражданам безопасное пространство для доступа к различным услугам, таким как выдача водительских прав и регистрация транспортных средств.
Ким после сообщений о слышимом взрыве в Николаеве: в районе провели контролируемый подрыв
Контролируемый подрыв осуществила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на территории Шевченковской ТГ Николаевского района Николаевской области, с возможностью повторного подрыва.
Украинские валютные облигации выросли после одобрения Палатой представителей США пакета финпомощи - Bloomberg
Облигации Украины в иностранной валюте выросли после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.
От 3 до 10 тыс. долларов: Демченко рассказал, какие суммы платят мужчины организаторам за незаконное пересечение границы
Мужчины платят от $3 000 до $10 000 организаторам за нелегальное пересечение границы, которые привлекают подростков в качестве проводников, чтобы избежать уголовной ответственности за торговлю людьми.
В Хмельницкой области разоблачили настоятеля храма УПЦ МП, который восхвалял путина перед верующими
Настоятеля храма УПЦ (МП) в Хмельницкой области задержали за восхваление путина и распространение российских фейков во время богослужений.
российские хакеры хотели атаковать объекты критической инфраструктуры Украины - Госспецсвязи
российские хакеры, связанные с российскими спецслужбами, попытались осуществить масштабную кибератаку на объекты критической инфраструктуры, такие как энергетические, тепло- и водоснабжающие компании в разных областях Украины.
Латвия готова предоставить Украине системы ПВО малой дальности - министр обороны страны
Латвия готова предоставить Украине систему противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, поддерживая насущную необходимость продолжения военной помощи стране.
На украино-польской границе возобновлено движение грузовиков, которое было затруднено из-за сбоя в системе таможенной службы Польши - Демченко
Из-за сбоя в работе польской таможенной службы движение грузовиков на украинско-польской границе было затруднено, но возобновилось около 4 утра, хотя польские фермеры продолжают блокировать два пункта пропуска, на которых ожидают около 800 грузовиков.