Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" восстановлено

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  30876 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  36080 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  145950 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  219851 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  360532 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  174698 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131268 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102343 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103475 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207762 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

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19 апреля 2024, 15:15  •  360532 просмотра
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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  472026 просмотра

Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" восстановлено

Движение грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе было восстановлено после того, как сегодня завершился протест польских фермеров, длившийся с 9 февраля.

Экономика •   •  13929 просмотра
Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" восстановлено

В Киеве в школе сверстники избили 13-летнего парня: полиция открыла производство

13-летний школьник был избит одноклассниками в одной из школ Днепровского района Киева, что привело к разрыву оболочки яичка, гематоме, водянке и отеку ноги. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений.

Криминал и ЧП •   •  13404 просмотра
В Киеве в школе сверстники избили 13-летнего парня: полиция открыла производство

Впервые в Украине: в Харькове открыли сервисный центр МВД в укрытии

В условиях постоянных российских обстрелов в Харькове первый в Украине сервисный центр Министерства внутренних дел был построен в укрытии, чтобы обеспечить гражданам безопасное пространство для доступа к различным услугам, таким как выдача водительских прав и регистрация транспортных средств.

Общество •   •  14978 просмотра
Впервые в Украине: в Харькове открыли сервисный центр МВД в укрытии

Ким после сообщений о слышимом взрыве в Николаеве: в районе провели контролируемый подрыв

Контролируемый подрыв осуществила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на территории Шевченковской ТГ Николаевского района Николаевской области, с возможностью повторного подрыва.

Общество •   •  13589 просмотра
Ким после сообщений о слышимом взрыве в Николаеве: в районе провели контролируемый подрыв

Украинские валютные облигации выросли после одобрения Палатой представителей США пакета финпомощи - Bloomberg

Облигации Украины в иностранной валюте выросли после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

Экономика •   •  12956 просмотра
Украинские валютные облигации выросли после одобрения Палатой представителей США пакета финпомощи - Bloomberg

От 3 до 10 тыс. долларов: Демченко рассказал, какие суммы платят мужчины организаторам за незаконное пересечение границы

Мужчины платят от $3 000 до $10 000 организаторам за нелегальное пересечение границы, которые привлекают подростков в качестве проводников, чтобы избежать уголовной ответственности за торговлю людьми.

Криминал и ЧП •   •  10136 просмотра
От 3 до 10 тыс. долларов: Демченко рассказал, какие суммы платят мужчины организаторам за незаконное пересечение границы

В Хмельницкой области разоблачили настоятеля храма УПЦ МП, который восхвалял путина перед верующими

Настоятеля храма УПЦ (МП) в Хмельницкой области задержали за восхваление путина и распространение российских фейков во время богослужений.

Криминал и ЧП •   •  10494 просмотра
В Хмельницкой области разоблачили настоятеля храма УПЦ МП, который восхвалял путина перед верующими

российские хакеры хотели атаковать объекты критической инфраструктуры Украины - Госспецсвязи

российские хакеры, связанные с российскими спецслужбами, попытались осуществить масштабную кибератаку на объекты критической инфраструктуры, такие как энергетические, тепло- и водоснабжающие компании в разных областях Украины.

Война •   •  11257 просмотра
российские хакеры хотели атаковать объекты критической инфраструктуры Украины - Госспецсвязи

Латвия готова предоставить Украине системы ПВО малой дальности - министр обороны страны

Латвия готова предоставить Украине систему противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, поддерживая насущную необходимость продолжения военной помощи стране.

политика •   •  11051 просмотра
Латвия готова предоставить Украине системы ПВО малой дальности - министр обороны страны

На украино-польской границе возобновлено движение грузовиков, которое было затруднено из-за сбоя в системе таможенной службы Польши - Демченко

Из-за сбоя в работе польской таможенной службы движение грузовиков на украинско-польской границе было затруднено, но возобновилось около 4 утра, хотя польские фермеры продолжают блокировать два пункта пропуска, на которых ожидают около 800 грузовиков.

Общество •   •  10225 просмотра
На украино-польской границе возобновлено движение грузовиков, которое было затруднено из-за сбоя в системе таможенной службы Польши - Демченко