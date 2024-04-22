Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" восстановлено

Сегодня, 22 апреля, завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" на границе с Украиной, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

По информации от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 13 часов завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин", которая длилась с 9 февраля - говорится в сообщении ГПСУ.

Как отмечается, оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме

В ГПСУ просят перевозчиков и водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Дополнение

Около 4 часов утра возобновилось движение грузовиков в пунктах пропуска на украинско-польской границе, которое было затруднено из-за сбоя в работе польской таможенной службы.