"Укрзализныця" изменила время открытия онлайн-продажи на международные поезда для снижения нагрузки на приложение. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Детали

Отмечается, что с четверга продажа билетов в польском направлении (Перемышль, Дорохуск, Хелм, Варшава) будет стартовать в 09:00, глубина продажи - 20 суток до даты отправления.

Словацкое и австрийское направление - с 08:00, глубина - 20 суток. Продажа билетов на поезда в направлении Молдовы стартуют в 08:00, глубина продажи - 30 суток.

Меняем время открытия онлайн-продаж на международные поезда, чтобы стабилизировать немного перегруженное приложение. Все продажи стартуют одновременно на сайте Укрзализныци и в приложении. Открытие продаж на все внутренние рейсы останется в 08:00 - резюмировали в "УЗ".



В компании пояснили, что до указанных изменений продажа билетов на все поезда международных направлений открывались в 8 утра, кроме поезда Киев-Варшава, продажа билетов на который стартовала с 9:00.

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Изменения помогут снизить пиковые нагрузки на наши системы и, соответственно, сделают пользование (.) приложением еще более удобным и быстрым - уверены в "Укрзализныце".

Напомним

Укрзализныця запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов с современным дизайном и расширенным функционалом, в частности верификацией учетной записи через "Дія.Підпис" и возможностью безналичной оплаты.