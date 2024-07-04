Киев • УНН
Укрзализныця изменила время работы онлайн-продажи билетов на международные поезда на разные часы, чтобы уменьшить нагрузку на приложение и сделать его более удобным для пользователей.
"Укрзализныця" изменила время открытия онлайн-продажи на международные поезда для снижения нагрузки на приложение. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Детали
Отмечается, что с четверга продажа билетов в польском направлении (Перемышль, Дорохуск, Хелм, Варшава) будет стартовать в 09:00, глубина продажи - 20 суток до даты отправления.
Словацкое и австрийское направление - с 08:00, глубина - 20 суток. Продажа билетов на поезда в направлении Молдовы стартуют в 08:00, глубина продажи - 30 суток.
Меняем время открытия онлайн-продаж на международные поезда, чтобы стабилизировать немного перегруженное приложение. Все продажи стартуют одновременно на сайте Укрзализныци и в приложении. Открытие продаж на все внутренние рейсы останется в 08:00
В компании пояснили, что до указанных изменений продажа билетов на все поезда международных направлений открывались в 8 утра, кроме поезда Киев-Варшава, продажа билетов на который стартовала с 9:00.
"Укрзализныця" запустит регулярные контейнерные поезда между Украиной и немецким портом Дуйсбург2 июля 2024, 12:28 • 18981 просмотр
Изменения помогут снизить пиковые нагрузки на наши системы и, соответственно, сделают пользование (.) приложением еще более удобным и быстрым
Напомним
Укрзализныця запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов с современным дизайном и расширенным функционалом, в частности верификацией учетной записи через "Дія.Підпис" и возможностью безналичной оплаты.