"Укрзализныця" запустит регулярные контейнерные поезда между Украиной и немецким портом Дуйсбург

"Укрзализныця" вскоре запустит еще один сервис - регулярные контейнерные и контрейлерные поезда между Украиной и портом Дуйсбург, что в Германии. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали

Укрзализныця и Duisburger Hafen Aktiengesellschaft летом планируют запустить регулярные контейнерные и контрейлерные поезда между Украиной и портом Дуйсбург - заявили в "Укрзализныце".

В компании добавляют, что первый поезд по маршруту терминал ЦТС Лиски - порт Дуйсбург отправится уже этим летом. Отмечается, что к перевозке будут приниматься все грузы, которые транспортируются железнодорожным или автотранспортом.

Выбирая новую услугу, клиент сможет четко прогнозировать конечную стоимость перевозки и сроки доставки, ведь поезд будет следовать без очередей на границе. Также весомым преимуществом железной дороги является значительно меньшее влияние на загрязнение окружающей среды.

Укрзализныця выбрала нового поставщика продуктов в скоростных поездах

Из порта, несмотря на то, что он находится относительно далеко от моря, грузы направляются в другие страны Европы, Ближнего Востока и Африки - отметили в компании.

Дополнение

В "УЗ" подчеркнули, что порт Дуйсбург расположен вблизи от места слияния рек Рур и Рейн, примерно в 190 километрах от Северного моря.

Он является крупнейшим внутренним речным портом не только в Европе, но и в мире. В порту расположено 8 контейнерных терминалов.

Напомним

Укрзализныця запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов с современным дизайном и расширенным функционалом, в частности верификацией учетной записи через "Дія.Підпис" и возможностью безналичной оплаты.