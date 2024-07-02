"Укрзализныця" запустит регулярные контейнерные поезда между Украиной и немецким портом Дуйсбург
Киев • УНН
Этим летом "Укрзализныця" планирует запустить регулярные контейнерные и контейнерные поезда между Украиной и портом Дуйсбург в Германии, что позволит прогнозировать транспортные расходы и сроки доставки, уменьшая при этом влияние на окружающую среду.
"Укрзализныця" вскоре запустит еще один сервис - регулярные контейнерные и контрейлерные поезда между Украиной и портом Дуйсбург, что в Германии. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.
Детали
Укрзализныця и Duisburger Hafen Aktiengesellschaft летом планируют запустить регулярные контейнерные и контрейлерные поезда между Украиной и портом Дуйсбург
В компании добавляют, что первый поезд по маршруту терминал ЦТС Лиски - порт Дуйсбург отправится уже этим летом. Отмечается, что к перевозке будут приниматься все грузы, которые транспортируются железнодорожным или автотранспортом.
Выбирая новую услугу, клиент сможет четко прогнозировать конечную стоимость перевозки и сроки доставки, ведь поезд будет следовать без очередей на границе. Также весомым преимуществом железной дороги является значительно меньшее влияние на загрязнение окружающей среды.
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Из порта, несмотря на то, что он находится относительно далеко от моря, грузы направляются в другие страны Европы, Ближнего Востока и Африки
Дополнение
В "УЗ" подчеркнули, что порт Дуйсбург расположен вблизи от места слияния рек Рур и Рейн, примерно в 190 километрах от Северного моря.
Он является крупнейшим внутренним речным портом не только в Европе, но и в мире. В порту расположено 8 контейнерных терминалов.
Напомним
Укрзализныця запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов с современным дизайном и расширенным функционалом, в частности верификацией учетной записи через "Дія.Підпис" и возможностью безналичной оплаты.