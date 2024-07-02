"Укрзалізниця" запустить регулярні контейнерні поїзди між Україною та німецьким портом Дуйсбург
Київ • УНН
Цього літа "Укрзалізниця" планує запустити регулярні контейнерні та контейнерні поїзди між Україною та портом Дуйсбург у Німеччині, що дасть змогу прогнозувати транспортні витрати та терміни доставки, зменшуючи при цьому вплив на навколишнє середовище.
"Укрзалізниця" невдовзі запустить ще один сервіс - регулярні контейнерні та контрейлерні поїзди між Україною та портом Дуйсбург, що Німеччині. Про це пише УНН з посиланням на заяву компанії.
Деталі
Укрзалізниця та Duisburger Hafen Aktiengesellschaft влітку планують запустити регулярні контейнерні та контрейлерні поїзди між Україною та портом Дуйсбург
В компанії додають, що перший поїзд за маршрутом термінал ЦТС Ліски – порт Дуйсбург вирушить уже цього літа. Зазначається, що до перевезення прийматимуться всі вантажі, які транспортуються залізничним або автотранспортом.
Обираючи нову послугу, клієнт зможе чітко прогнозувати кінцеву вартість перевезення та строки доставки, адже поїзд прямуватиме без черг на кордоні. Також вагомою перевагою залізниці є значно менший вплив на забруднення довкілля.
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З порту, попри те, що він знаходиться відносно далеко від моря, вантажі прямують до інших країн Європи, Близького Сходу та Африки
Доповнення
В "УЗ" підкреслили, що порт Дуйсбург розташований поблизу від місця злиття річок Рур і Рейн, приблизно за 190 кілометрів від Північного моря.
Він є найбільшим внутрішнім річковим портом не лише в Європі, а й у світі. У порту розташовано 8 контейнерних терміналів.
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