Укрзализныця выбрала нового поставщика продуктов в скоростных поездах

Укрзализныця выбрала компанию, которая будет организовывать питание пассажиров в скоростных поездах Интерсити+, победителем торгов стала компания ООО "Понтем.УА". Соглашение будет действовать следующие 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба УЗ, пишет УНН.

Чтобы выбрать лучшее предложение от квалифицированных игроков рынка, к участию в тендере Укрзализныця пригласила более 40 украинских и международных компаний. Предварительно со всеми потенциальными участниками торгов были проведены консультации и сформированы консолидированные технические требования. В аукционе приняло участие 7 компаний, среди которых были крупнейшие АЗК, ресторанный холдинг, сети кафе, кейтеринговые компании и др. - говорится в сообщении.

Детали

Победителем торгов в системе SmartTender стала компания ООО "Понтем.УА". Для максимального привлечения участников к тендеру начальная цена была установлена 1 898 379 грн (без НДС). Благодаря конкуренции во время торгов компания-победитель предложила вдвое больше стартовой цены - 3 625 500 грн (без НДС).

Укрзализныця сохранит право согласовывать ассортимент и цены на продукцию, чтобы они оставались доступными для пассажиров, а также будет контролировать качество предоставления услуг через обратную связь от пассажиров.

Отмечается, что победитель торгов перед подписанием соглашения дополнительно пройдет все проверки безопасности.

Напомним

Укрзализныця возвращает скоростной поезд Интерсити+ в Одессу в тестовом режиме: поезда будут курсировать из Киева в Одессу и в обратном направлении 3, 4 и 5 мая, а 4 и 5 мая назначены дополнительные поезда во Львов в связи с повышенным спросом во время пасхальных выходных.