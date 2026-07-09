Украина могла вывести из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России – FT
Киев • УНН
Украинские атаки на российские НПЗ снизили переработку нефти на 28%, дефицит топлива затронул 50 млн россиян. Россия прибегла к импорту бензина из Беларуси и запрету экспорта дизеля.
Украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре могли вывести из строя от 20% до 40% мощностей по переработке нефти, а дефицит топлива уже непосредственно затрагивает около 50 млн россиян, или 35% населения страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
По данным издания, после того как Украина в мае резко усилила кампанию ударов по российской энергетической инфраструктуре, под атаки попали все десять крупнейших НПЗ России, включая Омский нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает около 7% общей мощности переработки страны.
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Financial Times отмечает, что Россия прекратила публиковать значительную часть статистики, однако большинство аналитиков на основе косвенных данных и открытых источников оценивают потери нефтеперерабатывающих мощностей в 20–40%.
По словам руководителя направления энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова, в июне Россия в среднем перерабатывала 4,1 млн баррелей нефти в сутки, что на 28% меньше среднего показателя последних пяти лет и на 35% ниже номинальной мощности.
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Издание отмечает, что дефицит топлива уже вызвал длинные очереди на автозаправках в десятках регионов. Почти 50 субъектов РФ ввели различные ограничения на продажу топлива, а в отдельных регионах действуют талоны или нормирование отпуска бензина.
Кризис уже начинает влиять не только на автомобилистов. В сибирском городе Чита оператор по вывозу мусора временно прекратил работу из-за нехватки топлива. О возможном повышении тарифов также предупредили отдельные авиаперевозчики, представители такси и крупнейший российский маркетплейс Wildberries.
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По оценке старшего научного сотрудника Carnegie Russia Eurasia Center Сергея Вакуленко, кризис является реальным, однако пока не привел к масштабным перебоям в перевозке товаров или предоставлении услуг.
В то же время, как отмечает FT, возможности Кремля быстро стабилизировать ситуацию ограничены. В июне Россия импортировала рекордные 141 тыс. тонн бензина из Беларуси, что в 141 раз больше, чем годом ранее. Кроме того, Москва запретила экспорт дизельного топлива, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка и армии.
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Напомним
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о запрете экспорта дизельного топлива. Правительство РФ также перенесло ремонты НПЗ и задействовало дополнительные мощности.