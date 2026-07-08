Трамп назвал удары Украины по российским НПЗ эскалацией, которая может приблизить мир

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ эскалацией, но такой, которая может приблизить завершение войны. Государственный секретарь США Марко Рубио также заявил, что успешные удары Украины по военным объектам и инфраструктуре в глубине России меняют ход войны. Об этом они заявили во время общения президента США с журналистами вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, передает УНН.

Комментируя вопрос украинского журналиста о дальнобойных ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным предприятиям, Рубио отметил, что в последние месяцы ситуация существенно изменилась.

"Речь идет о способности Украины наносить удары далеко вглубь территории России. Это одно из тех изменений, которые произошли в этой войне за последние несколько месяцев. Россиянам становится все труднее защищать собственное воздушное пространство", – сказал Рубио.

В то же время он признал, что такие удары означают эскалацию, однако могут ускорить политическое урегулирование.

"Мы надеемся, что это создаст пространство для переговоров по завершению войны. Это эскалация, но в то же время такая эскалация может помочь приблизить ее завершение", – подчеркнул госсекретарь США.

Президент США Дональд Трамп добавил, что обстрелы российских НПЗ – это эскалация, которая может приблизить мир.

"Мы надеемся, что это создаст пространство для переговоров по завершению этой войны. Да, это эскалация, но в то же время именно такая эскалация может помочь приблизить ее завершение", – сказал Трамп.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия потеряла территориальное преимущество - глубокий тыл. Это заявление Глава государства сделал после того, как украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Сибири. Речь идет об Омском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на расстоянии более 2500 км по прямой от украинской границы.

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. Этот НПЗ стал самым удаленным объектом в глубине РФ, который был поражен дронами, запущенными с Украины.

Омский НПЗ приостановил работу после украинских ударов - Reuters

В настоящее время на территории РФ уже не осталось ни одного крупного НПЗ, который бы не пострадал от украинских ударных БпЛА.

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