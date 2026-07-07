Омский НПЗ приостановил работу после украинских ударов - Reuters

Крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских дронов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Омский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России, приостановил работу после атаки украинских дронов. Удар по заводу, расположенному в глубине Сибири, который произошел в понедельник, стал одной из самых дальнобойных атак Украины за весь период конфликта, который длится уже пятый год. Приостановка работы завода, который является крупнейшим производителем бензина в России, вероятно, усилит дефицит топлива по всей стране - пишет издание.

По данным источников, в результате атаки загорелась и была повреждена установка дистилляции сырой нефти CDU-10, на которую приходится около 38% производственной мощности завода (24 580 метрических тонн в сутки).

Со вторника Омский нефтеперерабатывающий завод прекратил продажу бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарной бирже.

Источники сообщили, что также была остановлена еще одна установка первичной переработки - CDU-11. На ее долю приходится 37% мощности завода, и она способна перерабатывать 24 000 тонн нефти в сутки. Хотя сама установка не пострадала, некоторые сетевые связи, необходимые для ее функционирования, были повреждены, отметили источники. Они сообщили, что CDU-11, которая была введена в эксплуатацию в 2023 году, может возобновить работу в ближайшее время.

Омский нефтеперерабатывающий завод имеет две законсервированные установки первичной переработки - CDU-7 и CDU-8 - с производственной мощностью 10 000 тонн каждая. Теоретически завод мог бы их снова запустить. Согласно информации из источников, в 2024 году Омский нефтеперерабатывающий завод переработал 22 миллиона тонн нефти, или около 440 000 баррелей в сутки, произведя 5 миллионов тонн бензина и 8 миллионов тонн дизельного топлива.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Омского нефтеперерабатывающего завода – крупнейшего НПЗ России, расположенного почти в 2500 км от украинской границы. По предварительным данным, под удар попала установка первичной переработки нефти, на территории предприятия пожар.

CEO Fire Point Ирина Терех назвала удар по Омскому НПЗ историческим. По ее словам, до этого дня он оставался одним из всего двух предприятий из десятки крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, которые ни разу не были повреждены украинскими дронами. Вторым таким предприятием остается Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области.

Ранее

Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. На своей странице в X он лаконично написал: "Омский НПЗ встречает новый FP1!".