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"В июле-августе все может решиться" - российский экономист о кампании ударов по НПЗ

Киев • УНН

 • 2862 просмотра

Систематические удары Украины по российским НПЗ способны парализовать экономику и логистику РФ. Ключевым условием является непрерывность атак для достижения критического предела выбытия мощностей.

"В июле-августе все может решиться" - российский экономист о кампании ударов по НПЗ

Систематические удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам способны не только нанести экономический ущерб, но и парализовать логистику, промышленность и систему управления России. Ключевым условием являются не отдельные успешные атаки, а их непрерывность. Такое мнение в эксклюзивном интервью УНН высказал российский оппозиционный аналитик и экономист Вячеслав Ширяев, который после начала полномасштабной войны уехал в Европейский Союз.

Омский НПЗ – не символический удар, а еще один шаг к критической черте

После удара украинских дальнобойных дронов по Омскому нефтеперерабатывающему заводу украинские медиа назвали эту атаку исторической. В то же время часть экспертов призвала не переоценивать ее значение, ведь Россия сохраняет определенные резервы топливного производства.

По мнению Вячеслава Ширяева, оценивать такие удары нужно не отдельно, а как часть долгосрочной кампании, которая имеет конкретную стратегическую цель.

Я попробую объяснить это максимально метафорично. Все решает последняя капля, которая переполняет сосуд. Или последняя песчинка, которая заставляет перевернуться песочные часы. Пока она не упадет – ничего не произойдет. Но именно она меняет все. Так же и с российскими НПЗ. Важно не то, сколько заводов уже было поражено, а достижение критического уровня выбытия мощностей – примерно 85% тех заводов, которые находятся в зоне досягаемости украинских средств поражения. Те 15%, что останутся далеко на востоке, уже не смогут изменить ситуацию. Именно поэтому удар по Омскому НПЗ – это еще один шаг к той черте, после которой процесс станет необратимым

- сказал Ширяев.

Эксперт подчеркивает, что главное значение этой кампании заключается даже не в материальном ущербе, а в демонстрации возможностей Украины.

В этот момент всем становится понятно, что Украина способна не просто наносить болезненные удары, а реально парализовать государство-агрессора. Технической проблемы с тем, чтобы вывести из строя все крупные нефтеперерабатывающие заводы России, я не вижу. Вопрос лишь в достаточном количестве ресурсов, системности и поддержке партнеров. Если Украина методично будет добивать каждый завод, который россияне попытаются восстановить, то в конце концов эта система просто перестанет функционировать

- отметил он.

Мини-НПЗ не способны компенсировать потерю крупных предприятий

В последнее время звучат оценки, что даже после серии ударов Россия сможет частично компенсировать потери благодаря небольшим нефтеперерабатывающим заводам. Ширяев категорически не согласен с таким мнением.

Нет, это невозможно. Все эти небольшие заводы, даже если их собрать вместе, не заменят одного крупного НПЗ. Их производительность несопоставима. Поэтому они не способны компенсировать потерю основных производственных мощностей

- объяснил он.

Без топлива останавливается не только транспорт, но и государство

По мнению аналитика, главной ошибкой является восприятие ударов по НПЗ исключительно как экономического давления. Он подчеркивает, что топливо является основой функционирования практически всех секторов российской экономики.

Без топлива не работает ничего. Не перевозятся грузы, не функционируют промышленные предприятия, не доставляются продукты в магазины, не работает авиация. Нет никакого "спасительного импорта", способного компенсировать потерю собственной переработки. Если последовательно выбивать крупные НПЗ с запада на восток, Россию можно полностью парализовать

- убежден эксперт.

Он обращает внимание, что Омский НПЗ является фактически последним из крупнейших заводов в восточной части страны.

Дальше уже остаются предприятия совсем другого масштаба. Именно поэтому, если Украина будет иметь достаточно ресурсов для реализации такой кампании, она либо получит чрезвычайно сильный козырь на переговорах, либо заставит Кремль сесть за стол переговоров. Или, если смотреть шире, просто победит. В июле-августе все может решиться

- считает Ширяев.

Единственный реальный выход для Кремля – резко усиливать ПВО

УНН также поинтересовался, какие инструменты остаются у России для противодействия украинским дальнобойным ударам. По мнению Ширяева, фактически существует лишь один вариант.

Единственная возможность – кратно наращивать систему противовоздушной обороны. Прежде всего это радары, комплексы "Панцирь", мобильные огневые группы, которые должны прикрывать объекты непосредственно на последнем этапе полета дрона. Но проблема в том, что россия не имеет возможности резко увеличить производство таких систем. Их просто негде взять

- пояснил он.

В то же время эксперт обратил внимание на еще одну проблему российской обороны.

То, что я сейчас вижу, – это фактически беспрепятственная работа украинских беспилотников на расстоянии почти 3000 километров. Самолетоподобный дрон летит почти сутки, и складывается впечатление, что его вообще никто не видит. В Украине для этого создали сеть акустических датчиков, которые отслеживают маловысотные цели. Большие радары их часто просто не видят. А даже если видят, украинская разведка знает расположение этих радаров, поэтому маршруты полета строятся так, чтобы их обходить

- отметил он.

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По его словам, еще более показательной является ситуация непосредственно возле самих заводов.

Судя по записям возле Омского НПЗ, россияне пытались сбивать дроны. Но этого оказалось недостаточно. Мне сообщили из Омска, что к заводу летели семь беспилотников – и все семь долетели. Это невероятный показатель. Это означает, что даже возле стратегических объектов они фактически не могут эффективно их перехватывать

- сказал эксперт.

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По его мнению, главным фактором, который сегодня может помешать Украине реализовать эту кампанию, является лишь количество собственных средств поражения.

Мой вывод прост – россия сейчас практически ничего не может противопоставить системному выбиванию НПЗ. Единственный вопрос – хватит ли Украине необходимого количества дальнобойных дронов и темпов производства, чтобы поддерживать это давление ежедневно

- подчеркнул Ширяев.

"Курская битва" этой войны

Сам Ширяев неоднократно называл кампанию ударов по российским НПЗ "курской битвой" современной войны. По его словам, речь идет не о символических атаках или экономическом давлении.

Я называю победой не рост цен на бензин и не потери российского бюджета. Я называю победой паралич экономики, логистики, системы управления и производства. Если в течение примерно сорока дней все это удастся остановить, страна просто потеряет способность воевать

- пояснил он.

Эксперт проводит историческую аналогию.

Вспомните Петроград 1917 года. Поезда не ходят, хлеб не привозят, страна погружается в хаос, а война завершается поражением. Парализованное государство не может не только воевать – оно не способно даже управлять само собой

- сказал Ширяев.

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Он подчеркивает, что цель Украины заключается вовсе не в создании социального недовольства.

Ошибочно думать, что речь идет о каком-то "бунте пустых канистр". Его не будет. Не в этом суть. И не в том, чтобы нанести россии еще несколько миллиардов долларов убытков. Это можно делать годами. Вместо этого можно достичь значительно большего – просто остановить страну

- отметил он.

По словам аналитика, последствия дефицита дизельного топлива будут значительно масштабнее, чем нехватка бензина.

Вся промышленность работает на дизеле. Карьерные самосвалы, локомотивы на неэлектрифицированных участках, корабли, грузовики, строительная техника – все это дизель. Если прекратить его производство, останавливается буквально все. Не потому, что автомобилисты перестанут ездить. До них путину безразлично. А потому, что прекратится работа промышленности, не будут доставляться комплектующие, товары и продукты. Остановится транспорт, производство, логистика. Именно это и означает паралич государства

- пояснил он.

"Приказ из кремля не смогут выполнить"

В завершение разговора УНН поинтересовался, могут ли российские элиты убедить владимира путина прекратить войну. Ширяев считает, что полагаться на внутриполитический фактор не стоит.

Кто-то, конечно, может донести до него информацию. Но я не стал бы строить стратегию на такой надежде. Гораздо важнее сделать так, чтобы приказы из кремля просто перестали выполняться. Чтобы в ответ на команду поступало сообщение: её невозможно выполнить, потому что нет топлива, не выехала техника, не работает логистика. Это и есть настоящий путь к завершению войны

- подвел итог российский оппозиционный аналитик.

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Андрей Тимощенков

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