Украина больше не нуждается в разрешениях для дальнобойных ударов по военным целям в РФ - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина больше не нуждается в разрешениях для нанесения дальнобойных ударов по законным военным целям на территории России, передает УНН.

Украина больше не нуждается в разрешениях третьих сторон для нанесения дальнобойных ударов по законным военным целям на территории России. Мы будем продолжать асимметричные операции собственным оружием, ведь это наше право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН - сказал Сибига.

Глава МИД Украины добавил, что "эра разоружения в мире завершилась, если говорить о конвенционных вооружениях".

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Напомним

Украинские БпЛА 6 июля поразили нефтеперерабатывающий завод в Омске, преодолев рекордное расстояние – по прямой оно составляет примерно 2 500 км. На территории предприятия было зафиксировано попадание с последующим пожаром.

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. Этот НПЗ стал самым удаленным объектом в глубине рф, который был поражен дронами, запущенными с Украины.

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СЕО Fire Point Ирина Терех назвала удар по Омскому НПЗ историческим. По ее словам, до этого дня он оставался одним из всего двух предприятий из десятки крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, которые ни разу не были повреждены украинскими дронами. Вторым таким предприятием остается Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области.

"На него возлагались надежды по балансированию топливного кризиса после успешной кампании Сил обороны Украины. Для осознания масштаба – его мощность почти вдвое превышает Московский НПЗ", – отметила Терех.

Она также обратила внимание, что Омский НПЗ является единственным в России предприятием, производящим катализаторы крекинга – ключевой компонент, от которого зависит вторичная переработка нефти на других российских нефтеперерабатывающих заводах.

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По данным Генерального штаба ВСУ, это последний из 11-ти крупнейших производителей бензина в рф, который поразили украинские воины. Он является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в рф (свыше 21 млн тонн в год) и специализируется на выпуске широкого спектра топлива, масел и нефтехимической продукции. Завод имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в рф (около 99%). НПЗ выпускает высокооктановые автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, G-Drive 100), дизельное топливо класса "Евро-5", авиационный керосин (марок ТС-1 и РТ). Является также производителем бензола, параксилола и ортоксилола, специализированной продукции и масел, сырья для технического углерода, моторных и индустриальных масел.

Генштаб подчеркивает – Омский НПЗ был задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

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