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Беспилотник ВС РФ попал в многоэтажку в Запорожье, дом охватил пожар, есть раненые

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Российские войска атаковали Запорожье дронами, повредив многоэтажные дома. Двое человек получили ранения, в одном из зданий возник масштабный пожар.

Беспилотник ВС РФ попал в многоэтажку в Запорожье, дом охватил пожар, есть раненые

Российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате атаки ранения получили два человека, также повреждены многоэтажные жилые дома. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

По его словам, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

По информации местных мониторинговых каналов, один из дронов попал в многоэтажку, в результате чего возник масштабный пожар, охвативший значительную часть здания.

Иван Федоров также призвал всех жителей, чье жилье пострадало в результате атаки, обращаться за помощью на специальную горячую линию, где можно получить необходимую консультацию и поддержку. 

Все, кто нуждается в помощи, могут обратиться: городской колл-центр: 15-80(050) 414 15 80(067) 656 15 80, горячая линия Запорожской ОГА: эвакуация и помощь пострадавшим от вражеских атак +38 0800 331 630.

Россия атаковала Одесскую область дронами, есть попадания в многоэтажку и строительный супермаркет12.07.26, 23:09 • 518 просмотров

Степан Гафтко

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