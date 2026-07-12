Россия атаковала Одесскую область дронами, есть попадания в многоэтажку и строительный супермаркет
Киев • УНН
Российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе зафиксировано попадание в верхние этажи жилого дома и повреждение крыши строительного супермаркета.
Российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. По предварительным данным, в Одесском районе зафиксировано попадание в верхние этажи многоэтажного жилого дома и строительный супермаркет. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Детали
По его словам, в результате ударов возникли пожары, которые спасателям уже удалось ликвидировать.
Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
Враг атакует Одесскую область ударными БпЛА. По предварительной информации, в Одесском районе есть попадание в верхние этажи многоэтажного жилого дома. Другим вражеским БпЛА повреждена крыша строительного супермаркета. Возникли пожары, которые на данный момент уже ликвидированы
Глава ОВА также подчеркнул, что атака продолжается, и призвал жителей области оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
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