Количество пострадавших в Сумах после атаки рф возросло до 43, пятеро - в тяжелом состоянии

$44.5250.88
ukenru
17:01 • 6684 просмотра
Встреча "коалиции желающих" в Париже - стали известны темы для обсуждения лидерами стран
15:07 • 16396 просмотра
Германия выделила 90 млн евро на 50 000 ударных FPV-дронов Shrike для Украины - Reuters
13:31 • 20086 просмотра
Фракция "Слуга народа" на следующей неделе рассмотрит кадровые вопросы - нардепы
12 июля, 11:58 • 23210 просмотра
Свириденко уходит на пост посла США, на пост премьера рассматривают четырех кандидатов - нардеп
Эксклюзив
12 июля, 11:35 • 36944 просмотра
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
12 июля, 11:30 • 20398 просмотра
Зеленский анонсировал отставку Свириденко и обновление Кабмина
Эксклюзив
12 июля, 09:43 • 18008 просмотра
В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди и ветер, а с 14 июля - потепление
12 июля, 08:47 • 35087 просмотра
Союзник Украины и сторонник жесткой политики США: кем был Линдси Грэм
12 июля, 08:20 • 16782 просмотра
Силы беспилотных систем украинскими дронами поразили Сызранский НПЗ в самарской области рф
12 июля, 07:28 • 14117 просмотра
"Супер" Эль-Ниньо может вызвать мировой шок цен на продукты питания, который продлится до 2028 года - аналитики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1м/с
56%
744мм
Популярные новости
Америка и мир потеряли решительного лидера - Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма12 июля, 09:55 • 14748 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ, 10 танкеров и 4 паромов в Азовском море12 июля, 10:24 • 14201 просмотра
Южный путь через Ормузский пролив остается открытым12 июля, 10:35 • 17189 просмотра
Корецкий является основным кандидатом на должность главы правительства - нардеп12 июля, 12:44 • 7480 просмотра
Посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит с дипломатической службы - СМИ15:28 • 13875 просмотра
публикации
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
Эксклюзив
12 июля, 11:35 • 36943 просмотра
Союзник Украины и сторонник жесткой политики США: кем был Линдси Грэм12 июля, 08:47 • 35087 просмотра
Куда пойти на выходных 11-12 июля в КиевеPhoto10 июля, 16:49 • 84801 просмотра
Экспорт оборонной продукции открыли: эксперт считает, что ключевые барьеры остались10 июля, 15:05 • 85388 просмотра
Что делать, чтобы не садилась батарея в телефоне: простые способы продлить её ресурс 10 июля, 14:45 • 75746 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Англия
Сумы
Волчанск
Купянск
Славянск
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 44741 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 77502 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 79623 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 74371 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 148523 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Количество пострадавших в Сумах после атаки рф возросло до 43, пятеро - в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 748 просмотра

В Сумах количество пострадавших в результате российской атаки 11 июля увеличилось до 43 человек. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Количество пострадавших в Сумах после атаки рф возросло до 43, пятеро - в тяжелом состоянии
Фото: t.me/hryhorov_oleg

Количество пострадавших в Сумах в результате российской атаки 11 июля увеличилось до 43 человек, из них 5 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

Подробности

В Сумах круглосуточно продолжается работа по оказанию помощи людям и восстановлению поврежденного после российской атаки. На месте организовано горячее питание для жителей, спасателей, коммунальщиков и волонтеров.

С первых минут после удара на месте работали спасатели, полицейские, медики, коммунальные и аварийные службы. Они спасали людей, ликвидировали пожары, расчищали территорию и восстанавливали поврежденные сети. Уже ночью удалось восстановить движение транспорта и водоснабжение

- говорится в сообщении Григорова.

Он добавил, что за день закрыто более 300 поврежденных оконных и балконных конструкций. Сотни семей получили строительные материалы, гуманитарную, юридическую и психологическую помощь, отметил Григоров.

Напомним

11 июля российские войска нанесли удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Сумах.

Также УНН сообщал, что среди погибших в Сумах есть ребенок.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Взрывы
Пожары
российская пропаганда
Война в Украине
Сумы