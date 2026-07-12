Количество пострадавших в Сумах после атаки рф возросло до 43, пятеро - в тяжелом состоянии
Киев • УНН
В Сумах количество пострадавших в результате российской атаки 11 июля увеличилось до 43 человек. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Количество пострадавших в Сумах в результате российской атаки 11 июля увеличилось до 43 человек, из них 5 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.
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В Сумах круглосуточно продолжается работа по оказанию помощи людям и восстановлению поврежденного после российской атаки. На месте организовано горячее питание для жителей, спасателей, коммунальщиков и волонтеров.
С первых минут после удара на месте работали спасатели, полицейские, медики, коммунальные и аварийные службы. Они спасали людей, ликвидировали пожары, расчищали территорию и восстанавливали поврежденные сети. Уже ночью удалось восстановить движение транспорта и водоснабжение
Он добавил, что за день закрыто более 300 поврежденных оконных и балконных конструкций. Сотни семей получили строительные материалы, гуманитарную, юридическую и психологическую помощь, отметил Григоров.
Напомним
11 июля российские войска нанесли удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Сумах.
Также УНН сообщал, что среди погибших в Сумах есть ребенок.