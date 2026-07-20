Противник 70 раз атаковал позиции Сил обороны, активно действует на Славянском и Покровском направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 70 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Славянском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Бачевск, Пустогород, Коренек, Яструбщина, Волфино, Горки и Студенок - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили одну вражескую атаку. В то же время оккупанты совершили 25 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксированы три штурмовых действия захватчиков в районах Волчанских Хуторов, Избицкого и Колодезного, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Куриловки.

На Лиманском направлении враг шесть раз пытался продвинуться вперед в районах Новоселовки, Ставков, Лимана и Озерного, одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении оккупанты двадцать раз пытались потеснить наши подразделения в районах Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Резниковки, четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении зафиксированы два штурма оккупантов в районах Юрковки и Васютинского, один бой продолжается до сих пор.

На Константиновском направлении наши защитники успешно отразили восемь атак вблизи Константиновки, Иванополья и Русиного Яра.

На Покровском направлении с начала суток зафиксированы двадцать две попытки оккупантов потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Торецкого, Софиевки, Кучерова Яра, Белицкого, Мирного, Сергеевки, Удачного, Новоподгородного и Новопавловки, три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник девять раз атаковал в районах Верхней Терсы, Воздвижевки, Цветкового, Косовцевого и Горького, одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Белогорья.

На Александровском и Приднепровском направлениях попыток врага продвинуться не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не происходит.

ВСУ за сутки ликвидировали еще 1 600 оккупантов и уничтожили 82 артсистемы – Генштаб