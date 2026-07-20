ВСУ за сутки ликвидировали еще 1 600 оккупантов и уничтожили 82 артсистемы – Генштаб
Киев • УНН
За сутки российская армия потеряла 1 600 военных, два танка и 82 артиллерийские системы. Также уничтожено 1 769 беспилотников и 18 крылатых ракет.
За минувшие сутки российская армия потеряла еще 1 600 военных, два танка, восемь боевых бронированных машин, 82 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня и шесть средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Также украинские защитники уничтожили 1 769 беспилотников оперативно-тактического уровня, 18 крылатых ракет, девять наземных робототехнических комплексов, 605 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также три единицы специальной техники оккупантов.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что данные о боевых потерях российской армии уточняются.
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