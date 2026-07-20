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Financial Times
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ВСУ за сутки ликвидировали еще 1 600 оккупантов и уничтожили 82 артсистемы – Генштаб

Киев • УНН

 • 2274 просмотра

За сутки российская армия потеряла 1 600 военных, два танка и 82 артиллерийские системы. Также уничтожено 1 769 беспилотников и 18 крылатых ракет.

ВСУ за сутки ликвидировали еще 1 600 оккупантов и уничтожили 82 артсистемы – Генштаб

За минувшие сутки российская армия потеряла еще 1 600 военных, два танка, восемь боевых бронированных машин, 82 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня и шесть средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Также украинские защитники уничтожили 1 769 беспилотников оперативно-тактического уровня, 18 крылатых ракет, девять наземных робототехнических комплексов, 605 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также три единицы специальной техники оккупантов.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что данные о боевых потерях российской армии уточняются.

В Крыму заявили о возможном поражении подстанции в Алуште и воинской части ФСБ20.07.26, 02:52 • 10221 просмотр

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины