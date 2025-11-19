На фронте произошло 140 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - Генштаб

С начала этих суток на фронте произошло 140 боевых столкновений, около трети - на Покровском направлении. Кроме того, враг активно действует на Лиманском и Константиновском направлениях, передает УНН.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес два авиационных удара, сбросил шесть управляемых авиабомб, а также совершил 103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Каменка и в направлении Колодязного и Двуречанского. Еще четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районе населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и в направлении Шийковки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 15 атак вблизи населенных пунктов Надежда, Дружелюбовка, Новый Мир, Карповка, Ставки, Заречное, Дробышево, Шандриголово, Новоселовка, а также в направлении Александровки, Лимана и Синьковки. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

Силы обороны отбили семь вражеских атак на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Серебрянки, Дибровы, Дроновки, Северска, Выемки и Федоровки. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник проводил восемь наступательных действий вблизи Васюковки, Миньковки, Веролюбовки, Часового Яра, Ступочек и в направлении населенного пункта Белокузьминовка. Наши защитники успешно остановили семь вражеских атак, еще одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Константиновском направлении враг совершил 19 штурмовых действий в районах Белой Горы, Константиновки, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра, Новооленовки, Степановки, Софиевки. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 52 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Паньковка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Ровное, Покровск, Котлино, Удачное, Новопавловка, Новониколаевка, Филиал, Дачное и в направлении населенного пункта Гришино. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 48 атак противника.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Сосновка, Вербовое, Злагода, Привольное, Егоровка, Красногорское. Силы обороны отбили десять вражеских штурмов, еще одно боевое столкновение до сих пор продолжается. Авиационному удару подвергся населенный пункт Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили четыре вражеские атаки в районе Зеленого Гая и в направлении населенных пунктов Затишье и Зеленое. Враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степное и Приморское.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На остальных направлениях — без изменений, резюмировали в Генштабе.

оккупанты за сутки потеряли 850 человек и 57 единиц спецтехники - Генштаб ВСУ