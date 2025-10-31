$42.080.01
Эксклюзив
14:27 • 2056 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 10139 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 19314 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 11646 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 23494 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 14767 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 18879 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46 • 24700 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
31 октября, 07:56 • 14374 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
31 октября, 07:53 • 24189 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
94 боевых столкновения на фронте: враг активно действует на Покровском и Купянском направлениях

Киев • УНН

 • 586 просмотра

За сутки произошло 94 боевых столкновения, враг проявляет активность на Покровском, Купянском и Константиновском направлениях. Приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей подверглись артиллерийским обстрелам.

94 боевых столкновения на фронте: враг активно действует на Покровском и Купянском направлениях

С начала суток произошло 94 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Купянском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Сеньковка, Бучки Черниговской области; Бобылевка, Шалыгино Сумской области

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь атак вражеских войск, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив девять управляемых авиабомб, а также совершил 91 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в районе Волчанска и в направлениях Двуречанского и Колодязного. Боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении украинские воины отразили 10 атак оккупантов, враг пытается прорваться в районе Петропавловки, Песчаного и в направлениях Новоплатоновки, Новоосинового. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинских подразделений вблизи Торского, Карповки, Дерилового и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Лиман, два боестолкновения продолжаются.

Семь раз оккупанты пытались идти вперед на Славянском направлении, агрессор атаковал в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении агрессор один раз шел вперед в районе Часового Яра, был остановлен нашими воинами.

На Константиновском направлении враг совершил десять штурмовых действий в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка и в направлении Софиевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверово. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Павловка и в направлении населенных пунктов Орестополь, Рыбное, Алексеевки. Силы обороны отразили пять вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Новониколаевки и в направлении Нового. Авиаудару подверглось Зализничное.

На Ореховском направлении наши воины отразили штурмовое действие захватчиков в районе Новоандреевки. Под авиаударами оказались Лукьяновское и Новояковлевка.

На Приднепровском направлении враг дважды пытался приблизиться к нашим защитникам, получил отпор.

Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действий31.10.25, 08:24 • 36011 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Черниговская область
Северск
Торецк
Часов Яр