94 боевых столкновения на фронте: враг активно действует на Покровском и Купянском направлениях

С начала суток произошло 94 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Купянском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Сеньковка, Бучки Черниговской области; Бобылевка, Шалыгино Сумской области - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь атак вражеских войск, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив девять управляемых авиабомб, а также совершил 91 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в районе Волчанска и в направлениях Двуречанского и Колодязного. Боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении украинские воины отразили 10 атак оккупантов, враг пытается прорваться в районе Петропавловки, Песчаного и в направлениях Новоплатоновки, Новоосинового. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинских подразделений вблизи Торского, Карповки, Дерилового и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Лиман, два боестолкновения продолжаются.

Семь раз оккупанты пытались идти вперед на Славянском направлении, агрессор атаковал в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении агрессор один раз шел вперед в районе Часового Яра, был остановлен нашими воинами.

На Константиновском направлении враг совершил десять штурмовых действий в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка и в направлении Софиевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверово. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Павловка и в направлении населенных пунктов Орестополь, Рыбное, Алексеевки. Силы обороны отразили пять вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Новониколаевки и в направлении Нового. Авиаудару подверглось Зализничное.

На Ореховском направлении наши воины отразили штурмовое действие захватчиков в районе Новоандреевки. Под авиаударами оказались Лукьяновское и Новояковлевка.

На Приднепровском направлении враг дважды пытался приблизиться к нашим защитникам, получил отпор.

