06:45 • 1728 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 4696 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 34860 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 39018 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 31886 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 62188 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 12767 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 27922 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 26554 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28475 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
публикации
Эксклюзивы
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действий

Киев • УНН

 • 3418 просмотра

За минувшие сутки зафиксировано 132 боестолкновения, что почти на четверть меньше, чем днем ранее. Враг сосредоточил треть своих атак на Покровском направлении, совершив 48 штурмовых действий.

Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действий

Количество боев за минувшие сутки уменьшилось почти на четверть по сравнению с показателем днем ранее - до 132, враг по-прежнему больше всего давит на Покровском направлении, на которое пришлась треть боев, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 31 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 132 боестолкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес три ракетных и 88 авиационных ударов, применил 66 ракет и сбросил 168 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4739 обстрелов, в том числе 122 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6725 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Враг нанес 10 авиационных ударов, сбросил 22 управляемые бомбы, совершил 200 обстрелов, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи Фиголевки и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло 13 атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Шандриголово, Новодяного, Заречного и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении наши воины остановили десять атак противника в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили одну атаку в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах Щербиновки, Петровки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Новоторецькое, Родинское, Новоекономическое, Чунишино, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филиал.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Новогригорьевка и Нововасильевское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Успеновка.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения – противник пытался продвинуться в районе Лобкового.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три атаки врага.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

ВСУ обнародовали обновленные боевые потери противника по состоянию на 31 октября 2025 года - плюс 970 ликвидированных оккупантов31.10.25, 07:00 • 1602 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Купянск