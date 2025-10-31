Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действий

Количество боев за минувшие сутки уменьшилось почти на четверть по сравнению с показателем днем ранее - до 132, враг по-прежнему больше всего давит на Покровском направлении, на которое пришлась треть боев, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 31 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 132 боестолкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес три ракетных и 88 авиационных ударов, применил 66 ракет и сбросил 168 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4739 обстрелов, в том числе 122 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6725 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Враг нанес 10 авиационных ударов, сбросил 22 управляемые бомбы, совершил 200 обстрелов, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи Фиголевки и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло 13 атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Шандриголово, Новодяного, Заречного и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении наши воины остановили десять атак противника в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили одну атаку в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах Щербиновки, Петровки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Новоторецькое, Родинское, Новоекономическое, Чунишино, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филиал.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Новогригорьевка и Нововасильевское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Успеновка.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения – противник пытался продвинуться в районе Лобкового.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три атаки врага.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

