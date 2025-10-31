ВСУ обнародовали обновленные боевые потери противника по состоянию на 31 октября 2025 года - плюс 970 ликвидированных оккупантов
Киев • УНН
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года составили 1 141 830 оккупантов. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 970 захватчиков.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года ориентировочно составили в живой силе 1 141 830 оккупантов, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 970 захватчиков. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Подробности
Вооруженные силы Украины и Силы обороны ликвидировали за прошедшие сутки еще 970 российских захватчиков. В целом россияне потеряли в войне против Украины:
- личного состава – около 1 141 830 (+970) человек
- танков – 11 310 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 23 519 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 34 128 (+39) ед.
- РСЗО – 1 533 (+2) ед.
- средств ПВО – 1 233 (+1) ед.
- самолетов – 428 (+0) ед.
- вертолетов – 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 76 355 (+648) ед.
- крылатых ракет – 3 917 (+37) ед.
- кораблей и катеров – 28 (+0) ед.
- подводных лодок – 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 111 (+118) ед.
- специальной техники – 3 986 (+0) ед.
