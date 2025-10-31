ВСУ обнародовали обновленные боевые потери противника по состоянию на 31 октября 2025 года - плюс 970 ликвидированных оккупантов

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года ориентировочно составили в живой силе 1 141 830 оккупантов, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 970 захватчиков. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Подробности

Вооруженные силы Украины и Силы обороны ликвидировали за прошедшие сутки еще 970 российских захватчиков. В целом россияне потеряли в войне против Украины:

личного состава – около 1 141 830 (+970) человек

танков – 11 310 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 23 519 (+5) ед.

артиллерийских систем – 34 128 (+39) ед.

РСЗО – 1 533 (+2) ед.

средств ПВО – 1 233 (+1) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 76 355 (+648) ед.

крылатых ракет – 3 917 (+37) ед.

кораблей и катеров – 28 (+0) ед.

подводных лодок – 1 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 66 111 (+118) ед.

специальной техники – 3 986 (+0) ед.

Под Владимиром в РФ атакован дронами один из крупнейших энергоузлов региона – OSINT-анализ ASTRA