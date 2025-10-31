ВСУ обнародовали обновленные боевые потери противника по состоянию на 31 октября 2025 года - плюс 970 ликвидированных оккупантов

$42.080.01
48.980.00
ukenru
30 октября, 22:19 • 11765 просмотра
Россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВАPhoto
30 октября, 16:50 • 28932 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 35052 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 28110 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 30902 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 57841 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 11817 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 27522 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 25825 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28356 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 12417 просмотра
Уже пять ударов: враг атакует Сумы ударными беспилотниками, есть пострадавшие30 октября, 21:17 • 5340 просмотра
Пятерым мужчинам предъявлены обвинения в смерти внука Роберта Де Ниро30 октября, 22:32 • 2808 просмотра
В Южной Испании зафиксировали редкую иберийскую рысь с белой шерстью30 октября, 23:29 • 3394 просмотра
Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"02:35 • 10390 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 41578 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 57837 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 54479 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 114683 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 104471 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Густаво Петро
Тим Кук
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Великобритания
Япония
Реклама
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 12423 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 44660 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 50591 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 73723 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 77305 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Фильм
Социальная сеть
Дипломатка

ВСУ обнародовали обновленные боевые потери противника по состоянию на 31 октября 2025 года - плюс 970 ликвидированных оккупантов

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года составили 1 141 830 оккупантов. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 970 захватчиков.

ВСУ обнародовали обновленные боевые потери противника по состоянию на 31 октября 2025 года - плюс 970 ликвидированных оккупантов

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года ориентировочно составили в живой силе 1 141 830 оккупантов, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 970 захватчиков. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Подробности

Вооруженные силы Украины и Силы обороны ликвидировали за прошедшие сутки еще 970 российских захватчиков. В целом россияне потеряли в войне против Украины:

  • личного состава – около 1 141 830 (+970) человек
    • танков – 11 310 (+5) ед.
      • боевых бронированных машин – 23 519 (+5) ед.
        • артиллерийских систем – 34 128 (+39) ед.
          • РСЗО – 1 533 (+2) ед.
            • средств ПВО – 1 233 (+1) ед.
              • самолетов – 428 (+0) ед.
                • вертолетов – 346 (+0) ед.
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 76 355 (+648) ед.
                    • крылатых ракет – 3 917 (+37) ед.
                      • кораблей и катеров – 28 (+0) ед.
                        • подводных лодок – 1 (+0) ед.
                          • автомобильной техники и автоцистерн – 66 111 (+118) ед.
                            • специальной техники – 3 986 (+0) ед.

                              Под Владимиром в РФ атакован дронами один из крупнейших энергоузлов региона – OSINT-анализ ASTRA31.10.25, 04:45 • 1822 просмотра

                              Степан Гафтко

                              Война в Украине
                              Техника
                              Энергетика
                              Война в Украине
                              Электроэнергия
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина