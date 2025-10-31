Под Владимиром в РФ атакован дронами один из крупнейших энергоузлов региона – OSINT-анализ ASTRA

В ночь на 31 октября в результате удара по российскому городу Владимир и прилегающей области была поражена электроподстанция "Владимирская", сообщает OSINT-анализ издания ASTRA, пишет УНН.

Детали

По данным расследователей, видео очевидцев, снятое в районе улицы Радионовка в поселке Энергетик, подтверждает, что именно этот энергетический объект стал целью атаки. Поврежденная подстанция расположена на улице Энергетиков.

Подстанция "Владимирская" является одним из крупнейших энергоузлов региона, ее установленная мощность составляет около 4010 МВА, согласно данным ресурса Energybase. Она имеет стратегическое значение, ведь от нее отходит сеть высоковольтных линий электропередач напряжением от 110 до 750 кВ, которые обеспечивают стабильное энергоснабжение большой части Владимирской области.

ASTRA отмечает, что на обнародованных кадрах видны вспышки и пожар в районе энергообъекта, однако официальной реакции российских властей на инцидент пока нет.

