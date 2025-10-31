$42.080.01
Россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВАPhoto
30 октября, 16:50 • 22754 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 32271 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 25442 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 28862 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 55864 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 11392 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 27302 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 25081 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28221 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Под Владимиром в РФ атакован дронами один из крупнейших энергоузлов региона – OSINT-анализ ASTRA

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Телеграм-каналы сообщают об атаке беспилотников на энергетические объекты российского города Владимир в ночь на 31 октября.

Под Владимиром в РФ атакован дронами один из крупнейших энергоузлов региона – OSINT-анализ ASTRA

В ночь на 31 октября в результате удара по российскому городу Владимир и прилегающей области была поражена электроподстанция "Владимирская", сообщает OSINT-анализ издания ASTRA, пишет УНН.

Детали

По данным расследователей, видео очевидцев, снятое в районе улицы Радионовка в поселке Энергетик, подтверждает, что именно этот энергетический объект стал целью атаки. Поврежденная подстанция расположена на улице Энергетиков.

Подстанция "Владимирская" является одним из крупнейших энергоузлов региона, ее установленная мощность составляет около 4010 МВА, согласно данным ресурса Energybase. Она имеет стратегическое значение, ведь от нее отходит сеть высоковольтных линий электропередач напряжением от 110 до 750 кВ, которые обеспечивают стабильное энергоснабжение большой части Владимирской области.

ASTRA отмечает, что на обнародованных кадрах видны вспышки и пожар в районе энергообъекта, однако официальной реакции российских властей на инцидент пока нет.

Дроны атаковали ТЭС в российском городе Орёл31.10.25, 02:01 • 1448 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия