Під володимиром у рф атакований дронами один із найбільших енерговузлів регіону – OSINT-аналіз ASTRA

У ніч на 31 жовтня внаслідок удару по російському місту володимир та прилеглій області було уражено електропідстанцію "Володимирська", повідомляє OSINT-аналіз видання ASTRA, пише УНН.

За даними розслідувачів, відео очевидців, зняте в районі вулиці Радіонівка в селищі Енергетик, підтверджує, що саме цей енергетичний об’єкт став ціллю атаки. Пошкоджена підстанція розташована на вулиці Енергетиків.

Підстанція "Володимирська" є одним із найбільших енерговузлів регіону, її встановлена потужність становить близько 4010 МВА, згідно з даними ресурсу Еnergybase. Вона має стратегічне значення, адже від неї відходить мережа високовольтних ліній електропередач напругою від 110 до 750 кВ, які забезпечують стабільне енергопостачання великої частини Володимирської області.

ASTRA зазначає, що на оприлюднених кадрах видно спалахи та пожежу в районі енергооб’єкта, однак офіційної реакції російської влади на інцидент поки немає.

