ЗСУ оприлюднили оновлені бойові втрати противника станом на 31 жовтня 2025 року - плюс 970 ліквідованих окупантів
Київ • УНН
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 31 жовтня 2025 року орієнтовно склали у живій силі 1 141 830 окупантів, за минулу добу Сили оборони ліквідували 970 загарбників. Про це пише УНН із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Деталі
Збройні сили України та Сили оборони ліквідували протягом минулої доби ще 970 російських загарбників. Загалом росіяни втратили у війні проти України:
- особового складу – близько 1 141 830 (+970) осіб
- танків – 11 310 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 519 (+5) од.
- артилерійських систем – 34 128 (+39) од.
- РСЗВ – 1 533 (+2) од.
- засобів ППО – 1 233 (+1) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 76 355 (+648) од.
- крилатих ракет – 3 917 (+37) од.
- кораблів та катерів – 28 (+0) од.
- підводних човнів – 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 111 (+118) од.
- спеціальної техніки – 3 986 (+0) од.
