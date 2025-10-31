$42.080.01
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 4480 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
05:58 • 8958 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
30 жовтня, 16:50 • 36318 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 40359 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 32892 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 63761 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 13013 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27975 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 26735 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

 • 7136 перегляди

За минулу добу зафіксовано 132 боєзіткнення, що майже на чверть менше, ніж днем раніше. Ворог зосередив третину своїх атак на Покровському напрямку, здійснивши 48 штурмових дій.

Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дій

Кількість боїв за минулу добу зменшилася майже на чверть проти показника днем раніше - до 132, ворог як і раніше найбільше тисне на Покровському напрямку, на який припала третина боїв, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 31 жовтня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 132 боєзіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав трьох ракетних й 88 авіаційних ударів, застосував 66 ракет та скинув 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4739 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинув 22 керовані бомби, здійснив 200 обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили десять атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну атаку у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Успенівка.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення – противник намагався просунутися у районі Лобкового.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три атаки ворога.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ЗСУ оприлюднили оновлені бойові втрати противника станом на 31 жовтня 2025 року - плюс 970 ліквідованих окупантів

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Куп'янськ