Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дій

Кількість боїв за минулу добу зменшилася майже на чверть проти показника днем раніше - до 132, ворог як і раніше найбільше тисне на Покровському напрямку, на який припала третина боїв, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 31 жовтня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 132 боєзіткнення - повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав трьох ракетних й 88 авіаційних ударів, застосував 66 ракет та скинув 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4739 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинув 22 керовані бомби, здійснив 200 обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили десять атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну атаку у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Успенівка.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення – противник намагався просунутися у районі Лобкового.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три атаки ворога.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

