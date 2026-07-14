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Четверть боев пришлась на Покровское и Славянское направления - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 830 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 244 боевых столкновения, из которых 37 на Покровском и 25 на Славянском направлениях. Противник нанес 77 авиаударов с применением 249 управляемых авиабомб.

Четверть боев пришлась на Покровское и Славянское направления - карта от Генштаба

Четверть из 244 боев на фронте за минувшие сутки пришлась на Покровское и Славянское направления, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 14 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего в течение минувших суток зафиксировано 244 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 77 авиационных ударов, сбросив 249 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8673 дрона-камикадзе и совершил 2903 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 41 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения живой силы и две артиллерийские системы противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло одно боестолкновение с противником, оккупанты нанесли четыре авиаудара, сбросив 11 управляемых авиабомб, совершили 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголовка, Старица, Лиман и в сторону Избицкого, Зарубинки, Гоптовки, Вильчи и Охримовки.

На Купянском направлении сегодня враг совершил три штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Подолы и Голубовка.

На Лиманском направлении противник шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробышево и в сторону населенных пунктов Чернещина, Лиман, Озерное.

На Славянском направлении противник штурмовал 25 раз в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка и в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Русин Яр, Васильевка, Котлино, Удачное, Филипповка, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал в сторону Калиновского и в районе Злагоды.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 16 атак в сторону населенных пунктов Горькое, Воздвижевка, Цветковое, Железнодорожное, Чаривное и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Степового и Плавней.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

Россия за сутки потеряла 1120 военных и 46 артсистем – Генштаб ВСУ14.07.26, 07:03 • 2166 просмотров

Юлия Шрамко

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