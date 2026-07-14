Россия за сутки потеряла 1120 военных и 46 артсистем – Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1120 военнослужащих и 46 артиллерийских систем. Общие потери РФ с 24 февраля 2022 года составляют более 1,42 млн человек.
За минувшие сутки российская армия потеряла еще 1120 военнослужащих, шесть танков, 46 артиллерийских систем и более 1500 беспилотников оперативно-тактического уровня. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным украинского военного командования, общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 14 июля 2026 года ориентировочно составляют 1 421 810 человек. Также уничтожено 12 131 танк, 24 932 боевые бронированные машины, 45 911 артиллерийских систем, 1931 реактивную систему залпового огня и 1491 средство противовоздушной обороны.
Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 407 201 беспилотник оперативно-тактического уровня, 4899 крылатых ракет, 1905 наземных роботизированных комплексов, а также 119 862 единицы автомобильной техники и автоцистерн. Общее количество уничтоженной специальной техники противника достигло 4416 единиц.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что приведенные данные являются ориентировочными и продолжают уточняться.
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