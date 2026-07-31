Враг более 60 раз атаковал позиции Сил обороны, наиболее активно действует на трех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток российские войска 62 раза атаковали позиции Сил обороны. Наиболее активные бои продолжаются на Славянском, Покровском и Константиновском направлениях.
С начала суток агрессор 62 раза атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Славянском, Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Сопич, Мишутино, Кучеровка, Бунякино, Рыжовка, Нескучное, Толстодубово, Волфино, Уланово, Пустогород. Также враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Железный Мост и Береза
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики четыре раза пытались прорвать оборону в районе Старицы и в сторону населенного пункта Хатнее.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Лиманском направлении украинские воины отбили пять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Озерное и в районах населенных пунктов Новоселовка и Заречное.
На Славянском направлении Силы обороны отбивали 18 вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.
На Краматорском направлении нашими воинами отбита одна вражеская атака в сторону Тихоновки.
На Константиновском направлении наши защитники отбивали 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожнее, Удачное и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Вольное, Новое Шахово, Сергеевка. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Александровском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в сторону Александрограда.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Цветково.
На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
Генштаб обновил потери России, за сутки ликвидировано еще 1360 оккупантов30.07.26, 06:51 • 7894 просмотра