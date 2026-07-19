Произошло более 180 боев, враг запустил 6,3 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток произошло 183 боевых столкновения. Враг запустил 6,3 тыс. дронов и сбросил 150 управляемых авиационных бомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес три ракетных удара, применил 39 ракет, совершил 56 авиационных ударов с применением 150 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6351 дрон-камикадзе и произвел 2184 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг не проводил штурмовых действий, однако нанес два авиационных удара с применением шести управляемых авиабомб и произвел 46 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону Гоптовки и в районах Лимана, Старицы и Прилепки. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг наступательных действий не проводил.

Четырнадцать попыток захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении в районах Новомихайловки, Дробышево, Новоселовки и в сторону Шийковки, Лимана и Озерного. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 24 попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 19 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и Степановка. Одно боестолкновение продолжается.

Восемнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Удачное, Филипповка, Гришино и в сторону Кучеров Яр, Новый Донбасс, Белицкое, Светлое, Шевченко, Новоподгородное.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 43 оккупанта, 27 — ранено; уничтожено две единицы автомобильной техники, шесть единиц специальной техники, три укрытия личного состава врага, два пункта управления БпЛА и склад горюче-смазочных материалов. Повреждена одна артиллерийская система, четыре единицы автомобильной техники, два пункта управления БпЛА и 20 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 340 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбивали 15 вражеских атак в районе Зализничного и в сторону Доброполья, Цветкового, Воздвижевки, Горького. Один бой до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

За сутки россия потеряла более 1,5 тысячи военных и почти сотню артсистем – Генштаб