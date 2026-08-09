Число пострадавших в результате ночной атаки рф на Одесскую область возросло до 12 - ОВА

В результате ночной атаки российских военных на Одесскую область пострадали 12 человек. 11 из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

К сожалению, количество пострадавших в результате ночной атаки врага на Одесскую область увеличилось до 12 человек. 11 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще одному пострадавшему помощь оказали амбулаторно - заявил чиновник.

Также глава Одесской ОВА призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до отбоя.

Напомним

российские войска ночью атаковали Одесскую область ракетами и дронами, повредив энергетическую инфраструктуру. По данным «Укрэнерго», около 90 тысяч обесточенных абонентов уже запитаны.