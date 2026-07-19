За сутки россия потеряла более 1,5 тысячи военных и почти сотню артсистем – Генштаб
Киев • УНН
За сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1520 российских военных и 92 артиллерийские системы. Наибольших потерь оккупанты понесли в артиллерии и беспилотниках.
За минувшие сутки российская армия потеряла еще 1520 военнослужащих, а также десятки единиц вооружения и техники. Наибольшие потери оккупанты понесли в артиллерии и беспилотниках. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, в течение последних суток Силы обороны Украины уничтожили еще пять российских танков, семь боевых бронированных машин, 92 артиллерийские системы, четыре реактивные системы залпового огня и три средства противовоздушной обороны.
Кроме того, украинские защитники ликвидировали 1858 беспилотников оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 13 наземных робототехнических комплексов, а также 547 единиц автомобильной техники и автоцистерн и две единицы специальной техники.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что приведенные данные о потерях российских войск являются ориентировочными и уточняются.
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