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За сутки россия потеряла более 1,5 тысячи военных и почти сотню артсистем – Генштаб

Киев • УНН

 • 1662 просмотра

За сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1520 российских военных и 92 артиллерийские системы. Наибольших потерь оккупанты понесли в артиллерии и беспилотниках.

За сутки россия потеряла более 1,5 тысячи военных и почти сотню артсистем – Генштаб

За минувшие сутки российская армия потеряла еще 1520 военнослужащих, а также десятки единиц вооружения и техники. Наибольшие потери оккупанты понесли в артиллерии и беспилотниках. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, в течение последних суток Силы обороны Украины уничтожили еще пять российских танков, семь боевых бронированных машин, 92 артиллерийские системы, четыре реактивные системы залпового огня и три средства противовоздушной обороны.

Кроме того, украинские защитники ликвидировали 1858 беспилотников оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 13 наземных робототехнических комплексов, а также 547 единиц автомобильной техники и автоцистерн и две единицы специальной техники.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что приведенные данные о потерях российских войск являются ориентировочными и уточняются.

Киев приходит в себя после баллистической атаки, в пяти районах пожары и разрушения, есть пострадавшие19.07.26, 03:31 • 19020 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина