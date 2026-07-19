Киев приходит в себя после баллистической атаки, в пяти районах пожары и разрушения, есть пострадавшие

Иран приостановил выполнение обязательств по договорённости с США о прекращении огня

Иран приостановил выполнение обязательств по договорённости с США о прекращении огня

Иран приостановил выполнение обязательств по договорённости с США о прекращении огня

Иран приостановил выполнение обязательств по договорённости с США о прекращении огня

Греция подала гору Олимп на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Греция подала гору Олимп на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Греция подала гору Олимп на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Греция подала гору Олимп на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО