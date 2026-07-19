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Киев приходит в себя после баллистической атаки, в пяти районах пожары и разрушения, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 3748 просмотра

Российские войска ночью 19 июля атаковали Киев, повредив здания в пяти районах. Двое пострадавших госпитализированы, спасатели ликвидируют последствия.

Киев приходит в себя после баллистической атаки, в пяти районах пожары и разрушения, есть пострадавшие

Российские войска в ночь на 19 июля совершили массированную ракетную атаку на Киев. В нескольких районах столицы зафиксированы попадания, пожары и повреждения зданий, известно о двух пострадавших. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

По словам Кличко, обоих пострадавших госпитализировали в городские больницы. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

В Днепровском районе зафиксировали задымление возле торгового центра, а в результате падения обломков загорелось общежитие.

В Деснянском районе произошло попадание на территорию нежилой застройки, также возник пожар автомобилей.

В Соломенском районе ракета попала в район нежилой застройки. Загорелись здание супермаркета и жилой дом рядом. По другому адресу обломки повредили жилой дом, выбив окна. Спасатели эвакуировали одного человека со второго этажа.

Последствия зафиксированы в пяти районах столицы

В Шевченковском районе из-за падения обломков загорелась трехэтажная пристройка к административному зданию. Также повреждено более десяти припаркованных автомобилей, а в соседнем жилом доме выбиты окна. Кроме того, возник пожар на территории нежилой застройки.

В Святошинском районе зафиксировано попадание в частный жилой дом. Предварительная информация о пожаре не подтвердилась.

Экстренные службы продолжают работать на местах ударов, информация о последствиях атаки уточняется.

РФ массированно ударила баллистикой по Киеву: первые последствия19.07.26, 02:10 • 13090 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеКиевская область
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев