РФ массированно ударила баллистикой по Киеву: первые последствия
Киев • УНН
Российские войска ночью 19 июля нанесли массированный ракетный удар по Киеву, использовав около 35-40 баллистических ракет. В городе зафиксированы пожары в жилых домах и торговом центре.
Российские войска в ночь на 19 июля совершили массированную ракетную атаку на Киев, применив десятки баллистических ракет различных типов. В столице зафиксированы попадания, падение обломков и пожары в нескольких районах города. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, мэр Киева Виталий Кличко и мониторинговые каналы, пишет УНН.
Детали
По данным Воздушных сил, в ходе атаки российские войска неоднократно запускали баллистические ракеты в направлении столицы. Мониторинговые каналы сообщают, что всего по Киеву и области было выпущено около 35–40 ракет, среди которых, по предварительным данным, были комплексы С-400, «Искандер-М» и «Циркон».
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом.
В Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. На место выехали экстренные службы.
В Днепровском районе возникли пожары в торгово-развлекательном центре и автомобилях.
Также в Святошинском районе в результате атаки загорелся частный жилой дом.
Воздушная тревога продолжается, информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
РФ массированно атакует Киев баллистикой, Воздушные силы сообщили о более чем 20 ракетах19.07.26, 01:46 • 13754 просмотра