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РФ массированно ударила баллистикой по Киеву: первые последствия

Киев • УНН

 • 11937 просмотра

Российские войска ночью 19 июля нанесли массированный ракетный удар по Киеву, использовав около 35-40 баллистических ракет. В городе зафиксированы пожары в жилых домах и торговом центре.

РФ массированно ударила баллистикой по Киеву: первые последствия
Фото иллюстративное

Российские войска в ночь на 19 июля совершили массированную ракетную атаку на Киев, применив десятки баллистических ракет различных типов. В столице зафиксированы попадания, падение обломков и пожары в нескольких районах города. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, мэр Киева Виталий Кличко и мониторинговые каналы, пишет УНН.

Детали

По данным Воздушных сил, в ходе атаки российские войска неоднократно запускали баллистические ракеты в направлении столицы. Мониторинговые каналы сообщают, что всего по Киеву и области было выпущено около 35–40 ракет, среди которых, по предварительным данным, были комплексы С-400, «Искандер-М» и «Циркон».

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом.

В Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. На место выехали экстренные службы.

В Днепровском районе возникли пожары в торгово-развлекательном центре и автомобилях.

Также в Святошинском районе в результате атаки загорелся частный жилой дом.

Воздушная тревога продолжается, информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

РФ массированно атакует Киев баллистикой, Воздушные силы сообщили о более чем 20 ракетах19.07.26, 01:46 • 13754 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Взрывы
Пожары
Воздушная тревога
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
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Киев